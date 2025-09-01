Ngày 1-9, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh 2 nhân viên một nhà hàng trên phố Hàng Khay, phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đổ xà phòng, xả nước rửa vỉa hè, trong lúc nhiều người dân và du khách đã trải bạt, ngồi chờ xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9.

Hình ảnh nhân viên quán ăn trên phố Hàng Khay đổ nước xà phòng rửa vỉa hè lúc người dân trải bạt ngồi chờ xem diễu binh gây phản cảm. Ảnh cắt từ clip

Clip ghi nhận nhiều bức xúc trước cách ứng xử bị cho là nhằm "đuổi" người ngồi vỉa hè, song nhân viên vẫn tiếp tục dọn rửa khu vực trước cửa hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Nam đã làm việc với chủ nhà hàng số 35 Hàng Khay, yêu cầu chấn chỉnh thái độ nhân viên.

Chủ cơ sở được nhắc nhở cần chia sẻ, hỗ trợ người dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

UBND phường Cửa Nam cho biết địa phương đã huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, du khách theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành trong không khí trang nghiêm, văn minh.