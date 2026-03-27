Tối 27-3, fanpage Hana Gold đưa ra thông báo mới nhất, trong đó xin lỗi đến khách hàng, nhà đầu tư và đối tác về những bất tiện phát sinh trong thời gian gần đây, đồng thời cập nhật tình hình liên quan.

Theo đó, Hana Gold cho biết đã nắm được thông tin cơ quan chức năng đã khởi tố bà Ngô Thị Thảo và ông Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra các hoạt động liên quan đến việc vận hành sàn ONUS.

HanaGold là một công ty cổ phần với nhiều cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư độc lập, nền tảng ứng dung Hana Gold cũng hoạt động đúng quy định pháp luật và không bị cơ quan nhà nước yêu cầu chấm dứt.

Cá nhân bà Ngô Thị Thảo đang bị điều tra (Hana Gold không bị điều tra), chỉ đóng vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên do bà Ngô Thị Thảo là người đại diện theo pháp luật của Hana Gold nên việc bà bị điều tra đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của HanaGold và ứng dụng.

Tại thời điểm này, ngoại trừ tính năng nạp/rút tiền bị ảnh hưởng, việc truy cập sử dụng ứng dụng HanaGold vẫn đang hoạt động bình thường.

"Hana Gold cam kết và khẳng định rằng, tài sản của khách hàng trên hệ thống luôn được quản lý chặt chẽ. Hana Gold cam kết về năng lực tài chính để thanh khoản cho mọi yêu cầu rút tiền, tài sản từ khách hàng.

Tuy nhiên, giai đoạn này Hana Gold đang phối hợp với cơ quan nhà nước nhằm phục vụ quá trình xác minh, điều tra nên một số tính năng nêu trên phải tạm ngưng"- fanpage này thông báo.

Thông báo được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại TP Cần Thơ); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội); Ngô Thị Thảo (SN 1994, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Hana Gold) cùng một số đối tượng liên quan bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Bà Ngô Thị Thảo (còn gọi là Hana Ngô) là người sáng lập và điều hành Công ty CP Vàng bạc Đá quý Hana Gold. Theo giới thiệu, bà có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chứng khoán, từng tham gia quản lý và triển khai nhiều dự án liên quan.

Dưới sự điều hành của bà, Hana Gold được phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ vào kinh doanh vàng, cho phép người dùng mua vàng từ số tiền nhỏ, chỉ từ 100.000 đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nền tảng quản lý và đầu tư tài sản hàng đầu Đông Nam Á.

Theo công bố, nền tảng hiện có hơn 300.000 người dùng, vận hành 5 chi nhánh tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau, đồng thời đã huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.