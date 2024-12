Theo thông tin từ Văn phòng đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, ngày 4/12/2024, Chính phủ Hàn Quốc đã gửi Công hàm ngoại giao đến các Đại sứ quán các nước tại Hàn Quốc thông báo về việc tình trạng thiết quân luật khẩn cấp đã được dỡ bỏ thông qua các thủ tục dân chủ.

Hiện tại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân ở Hàn Quốc đã quay lại bình thường, tất cả các hoạt động du lịch, kinh tế không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Do đó, các biện pháp cảnh báo về hạn chế du lịch là không cần thiết.

Hiện tại tất cả các địa điểm du lịch Hàn Quốc đang hoạt động bình thường dưới sự quản lý và hỗ trợ từ chính phủ, mọi hoạt động du lịch dành cho người dân Hàn Quốc và du khách nước ngoài đều diễn ra an toàn và thuận lợi. Cơ quan Du lịch Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để tạo môi trường du lịch an toàn, thuận lợi nhất cho du khách đến Hàn Quốc.

Du khách Việt Nam tại Hàn Quốc hôm 6/12. Ảnh: Nguyễn Hữu Cường

Đến nay, một số đơn vị tổ chức tour du lịch Hàn Quốc như Koji Travel, Tràng An Travel, Best Price Travel, BenThanh Tourist, Du lịch Việt... cho biết chưa có tình trạng hoãn, hủy tour từ phía khách hàng. Tuy nhiên các công ty lữ hành đều theo dõi sát sao diễn biến tại Hàn Quốc để đảm bảo an toàn, quyền lợi của du khách Việt Nam.

"Các tour du lịch Hàn Quốc không bị ảnh hưởng. Lịch trình, điểm tham quan vẫn đảm bảo như cam kết với du khách. Qua trao đổi, các đối tác du lịch Hàn Quốc đều khẳng định du khách sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đáng ngại. Trong trường hợp có diễn biến mới, chúng tôi cam kết luôn đảm bảo an toàn, quyền lợi của khách hàng. Một số du khách bày tỏ quan tâm và muốn biết thêm thông tin, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở mức quan tâm chứ chưa đến mức sẽ hoãn, huỷ hành trình tới Hàn Quốc", ông Nguyễn Hữu Cường - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Tràng An (Tràng An Travel) cho biết.

Trong trường hợp cần biết thêm thông tin hướng dẫn, thông dịch, tư vấn hay phản ánh về du lịch Hàn Quốc, du khách có thể liên hệ theo Tổng đài du lịch Hàn Quốc 1330 (có hỗ trợ bằng các ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Indonesia).