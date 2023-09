Hàn Quốc tăng ngân sách thúc đẩy tiêu thụ hải sản

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh người dân lo ngại về sự an toàn của hải sản sau khi Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Nội các Hàn Quốc thông qua kế hoạch huy động thêm hơn 60,3 triệu USD từ quỹ dự trữ trong năm nay để phát hành phiếu giảm giá và tổ chức các sự kiện khuyến khích người dân mua nhiều hải sản và hỗ trợ tốt hơn cho ngành đánh bắt cá.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, tiêu thụ hải sản đã ổn định trong hai tuần qua. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho hải sản nội địa.

Việc Nhật Bản xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương phần nào ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt và tiêu thụ hải sản ở Hàn Quốc. Trong những ngày qua, nhiều luồng thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ hải sản ở Hàn Quốc đã xuất hiện.

Chính phủ Hàn Quốc lên án mạnh hiện tượng “tin giả” liên quan đến việc xả nước thải đe dọa ngành thủy sản mà không có bất kỳ cơ sở khoa học nào, theo hãng thông tấn Yonhap.

Sau nỗ lực ngăn chặn, vào ngày 29/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, các luồng thông tin sai lệch và sự xúi giục sai trái liên quan việc Nhật Bản xả nước thải nhà máy Fukushima đã giảm đáng kể.

"Có vẻ như tin tức giả mạo và những tuyên bố vô căn cứ đã giảm đi đáng kể và các cuộc tấn công chính trị dường như đang mất đi sức hút khi có thêm dữ liệu toàn diện và thực nghiệm liên quan việc xả nước", Yonhap dẫn lời ông Lee Do-woon, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Lee cũng cho biết, ngày càng có thêm nhiều người lựa chọn hỗ trợ ngành thủy sản bằng cách tiêu thụ sản phẩm. Nhằm bảo vệ ngành đánh bắt và tiêu thụ hải sản, bản thân Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Han Duck-soo đã ăn hải sản trong bữa trưa 28/8.

Trong ngày 29/8, Bộ Đại dương Hàn Quốc khẳng định, mức độ phóng xạ của nước biển Hàn Quốc trong phạm vi an toàn. Theo Thứ trưởng Bộ Đại dương Park Sung-hoon, các cuộc kiểm tra khẩn cấp của bộ tại bốn địa điểm trong vùng lãnh hải và biển cả cho thấy, nồng độ Caesium và Tritium thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra đối với nước uống.