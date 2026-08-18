Hàn Quốc mới làm 1 siêu phẩm không ai nghĩ đến: Đầu một kiểu đuôi một kiểu, nam nữ chính giống truyện tranh từng centimet

Dù mới ở giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, Iseop's Romance đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Lý do là bởi bộ phim sở hữu cách triển khai kịch bản đầy mới lạ, đồng thời quy tụ dàn diễn viên được đánh giá phù hợp với nguyên tác truyện tranh cả về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất.

Cụ thể, Iseop's Romance dự kiến dài 16 tập nhưng thay vì kể xuyên suốt một câu chuyện, phim sẽ được chia thành 2 phần, mỗi phần gồm 8 tập, thuộc 2 thể loại khác nhau và tập trung vào những cặp đôi khác nhau. Điểm kết nối giữa hai câu chuyện chính là Tập đoàn TK cùng mối quan hệ giữa hai nam chính Tae Jun Seop và Tae Yi Seop.

Lee Joon Hyuk vào vai cháu trai của Chủ tịch tập đoàn TK.

Gong Seung Yeon vào vai cô nàng copywriter Yeon Woo Kyung. Hai người sẽ là cặp đôi chính của phần 1.

Phần 1 có tên A Casual Lie, thuộc thể loại melodrama, do Lee Joon Hyuk và Gong Seung Yeon đảm nhận vai chính. Lee Joon Hyuk hóa thân thành Tae Jun Seop, cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn TK và là một thành viên của gia đình tài phiệt đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh quyền thừa kế khốc liệt. Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi Yeon Woo Kyung, cô nàng copywriter trẻ do Gong Seung Yeon thủ vai bất ngờ xuất hiện.

Từ cuộc gặp gỡ này, cả hai dần bị kéo vào một chuyện tình nhiều cảm xúc, trong bối cảnh những mâu thuẫn về gia đình, quyền lực và cuộc chiến giành vị trí kế thừa tại Tập đoàn TK ngày càng căng thẳng. Với màu sắc melodrama, 8 tập đầu được kỳ vọng sẽ thiên nhiều hơn về những cảm xúc mãnh liệt.

Phần 2 do Lee Jung Suk và Choi Yoon Ji đóng chính.

Nếu như phần 1 thuộc thể loại melodrama, phần 2 hứa hẹn sẽ mang đến những gam màu tươi sáng đối lập khi thuộc thể loại hài lãng mạn

Trong khi đó, 8 tập sau mới chính thức mang tên Iseop's Romance, chuyển hẳn sang thể loại hài hước lãng mạn đậm tính giải trí với Lee Jong Suk và Choi Yoon Ji đóng chính. Lee Jong Suk vào vai Tae Yi Seop, chàng tài phiệt đời thứ ba gần như hoàn hảo về mọi mặt. Ở chiều ngược lại là Kang Min Kyung, nữ nhân viên tài năng bậc nhất của Tập đoàn TK do Choi Yoon Ji đảm nhận. Mối quan hệ giữa một thiếu gia tài phiệt và nữ nhân viên xuất chúng hứa hẹn tạo nên câu chuyện tình yêu mang màu sắc nhẹ nhàng, vui nhộn khác biệt so với phần đầu.

Như đã đề cập, hai câu chuyện không hoàn toàn tách biệt. Tae Yi Seop của Lee Jong Suk và Tae Jun Seop của Lee Joon Hyuk là hai anh em họ, cùng thuộc gia đình sở hữu Tập đoàn TK. Chính mối liên hệ này giúp hai phần của bộ phim dù khác cặp đôi và khác thể loại vẫn nằm trong cùng một thế giới.