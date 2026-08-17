Phim Hàn có 2 lít nước mắt nước cũng không đủ để khóc: Nam thanh nữ tú tuyệt đẹp, kết buồn 100%

Trong số những bộ phim Hàn Quốc đang chờ ngày lên sóng, 100 Days Of Deception là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngay từ những thông tin đầu tiên, tác phẩm đã gây chú ý nhờ bối cảnh đặc biệt, câu chuyện tình yêu giữa thời cuộc đầy biến động cùng dàn diễn viên chất lượng.

100 Days Of Deception quy tụ những gương mặt đáng chú ý gồm Kim Yoo Jung, Park Jin Young, Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng và Jin Sun Kyu. Sự kết hợp giữa một câu chuyện tình cảm, gián điệp và yếu tố lịch sử khiến bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều diễn biến căng thẳng nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

100 Days Of Deception sở hữu dàn diễn viên rất chất lượng.

Nội dung phim lấy bối cảnh Gyeongseong trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Nhân vật trung tâm Lee Ga Gyeong là một nữ đạo chích hàng đầu thành phố. Cuộc đời cô thay đổi khi Ga Gyeong thực hiện một thỏa thuận nguy hiểm với lực lượng độc lập và bí mật thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Joseon. Dưới vỏ bọc một nhân viên, Ga Gyeong nhận nhiệm vụ trở thành một điệp viên giả trong đúng 100 ngày.

Thế nhưng càng dấn sâu, cô càng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm và dần trở thành một người cung cấp thông tin thực sự, mắc kẹt giữa sinh tồn, lòng trung thành và niềm tin của chính mình. Trong hành trình ấy, Ga Gyeong gặp Kim Tae Woong, một thông dịch viên người Triều Tiên sinh ra tại Joseon và cũng đang làm việc bên trong tòa nhà. Giữa những bí mật, lời nói dối và bầu không khí chính trị ngày càng căng thẳng, tình cảm giữa hai con người lặng lẽ nảy nở.

Hai nhân vật Ga Gyeong và Tae Woong được giao cho cặp nam thanh nữ tú Kim Yoo Jung và Park Jin Young đảm nhận. Với vai Ga Gyeong, Kim Yoo Jung hứa hẹn có màn lột xác 180 độ so với hình tượng "minh tinh phản diện" Baek Ah Jin trong Dear X. Từ một nhân vật mang màu sắc lạnh lùng và nguy hiểm, nữ diễn viên chuyển sang hóa thân thành một cô gái phải sống giữa lằn ranh mong manh thời cuộc và tình yêu. Trong khi đó, Kim Tae Woong cũng được xem là vai diễn có nhiều đất để Park Jin Young thể hiện thế mạnh diễn xuất. Nhân vật hứa hẹn sở hữu thế giới nội tâm phức tạp, qua đó giúp nam diễn viên tiếp tục phô diễn khả năng khắc họa tâm lý từng gây ấn tượng trong Our Unwritten Seoul.

Đáng chú ý, mới đây mạng xã hội xôn xao trước nội dung hai bức thư tình đến muộn mà Tae Woong dành cho Ga Gyeong. Chỉ riêng những lời được viết trong hai bức thư đã khiến nhiều khán giả bắt đầu lo ngại về một cái kết buồn không thể tránh khỏi cho cặp đôi.

Bức thư số 1:

"Anh chỉ mong có một ngày mai, nơi anh có thể cùng em sống tiếp.Nếu một ngày nào đó anh không trở về, đừng mất quá nhiều thời gian để tự hỏi tại sao anh lại ra đi. Anh không ra đi vì tương lai của thế giới, mà là vì ngày mai của em. Vì vậy, xin em, hãy tiếp tục sống. Hãy sống cả phần đời của anh trong những ngày tháng bình dị mà anh vẫn luôn mơ ước. Rồi một ngày, khi em thức dậy vào một buổi sáng thật bình thường, hãy nhớ đến anh một lần thôi. Hãy nghĩ rằng: "Hóa ra một ngày bình thường như thế này lại là điều anh ấy luôn mong mỏi". Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Từ một người luôn mong em có một ngày mai".

Bức thư số 2:

"Suốt đêm nay, anh cứ nghĩ mãi rằng sẽ tuyệt biết bao nếu anh có thể cùng em già đi, cứ bình yên sống bên nhau như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi nhất định sẽ có một ngày anh được nhìn thấy em mỉm cười, được tự do gọi tên em, thậm chí có thể nói với em rằng "anh yêu em" bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Anh muốn được nhìn thấy ngày ấy. Không, anh muốn được nhìn thấy em đón chờ ngày ấy. Vì thế, đêm nay anh sẽ nói dối em. Anh sẽ sớm trở về. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đừng lo cho anh. Anh ra đi vì ít nhất một lần trong đời, anh muốn được nhìn thấy một thế giới nơi anh có thể sống cùng em. Chỉ cần nhớ về anh như một người đã ra đi vì ánh nắng ban mai. Gửi em, người anh yêu. Có lẽ đây là lời tạm biệt cuối cùng anh có thể để lại cho em".

Nội dung hai bức thư gần như lập tức khiến khán giả đặt ra hàng loạt giả thuyết về số phận của Tae Woong. Những câu như "nếu một ngày nào đó anh không trở về", "hãy sống cả phần đời của anh" hay đặc biệt là "có lẽ đây là lời tạm biệt cuối cùng" rõ ràng không phải những tín hiệu khiến người xem có thể tin vào một cái kết viên mãn.

Chính vì vậy, không ít khán giả đang đoán rằng 100 Days Of Deception gần như 100% sẽ có một kết thúc buồn. Trong bối cảnh thời cuộc đầy biến động, Tae Woong và Ga Gyeong lại cùng bước vào một cuộc chiến nguy hiểm, chuyện tình của họ ngay từ đầu dường như đã được phủ lên màu sắc bi thương.

Đặc biệt, điều khiến hai bức thư trở nên đau lòng không chỉ nằm ở lời chia tay, mà còn ở ước mơ vô cùng giản dị của Tae Woong. Anh không mong cầu điều gì lớn lao, mà chỉ muốn được cùng người mình yêu già đi, được gọi tên cô một cách tự do, được nói "anh yêu em" bằng chính ngôn ngữ của họ và trải qua những buổi sáng bình thường bên nhau. Chính những mong ước nhỏ bé ấy, khi được đặt giữa một thời đại bất ổn, lại càng khiến câu chuyện trở nên day dứt.

Tất nhiên, trước khi bộ phim chính thức lên sóng, chưa thể khẳng định những bức thư này sẽ dẫn đến kết cục nào. Thế nhưng nếu những dự đoán của khán giả trở thành sự thật, 100 Days Of Deception có lẽ sẽ là một trong những bộ phim mà có 2 lít nước mắt cũng không đủ khóc.

100 Days Of Deception dự kiến lên sóng từ ngày 10/10 trên đài tvN, có thời lượng 16 tập và phát sóng vào thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.

nguồn: Soompi