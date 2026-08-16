Phim Hàn chiếu 19 năm đột nhiên hot rần rần: Nội dung siêu giải trí, muốn xả stress thì xem ngay

Bộ phim Cuộc Chiến Của Rồng (Dragon Wars: D-War) của đạo diễn Shim Hyung Rae đang bất ngờ hồi sinh trên Netflix sau 19 năm kể từ khi ra mắt. Theo FlixPatrol, vào ngày 10/8 (giờ địa phương), Dragon Wars: D-War đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Top 10 phim toàn cầu của Netflix, xếp ngay sau Spider-Man: Far From Home (hạng 4) và Spider-Man: Homecoming (hạng 5). Bộ phim lọt vào Top 10 Netflix tại 20 quốc gia, thậm chí vươn lên vị trí thứ 2 tại các thị trường lớn ở châu Âu như Pháp, Đức và Ý.

Dragon Wars: D-War là phim giả tưởng về quái vật, kể về những Imoogi loài mãng xà, hay rồng trong truyền thuyết Hàn Quốc xuất hiện giữa trung tâm Los Angeles hiện đại và giao chiến để giành Yeouiju, viên ngọc huyền thoại. Khi ra mắt, bộ phim gây chú ý nhờ quy mô kỹ xảo CGI và những trận chiến giữa các quái vật khổng lồ, một điều khá hiếm đối với điện ảnh Hàn Quốc vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi công chiếu, phim cũng nhận nhiều chỉ trích vì kịch bản và cách đạo diễn còn sơ sài, lời thoại gượng gạo.

Việc truyền thông rầm rộ về một tác phẩm dùng công nghệ Hàn cạnh tranh với Hollywood đã biến các thảo luận xoay quanh bộ phim thành cuộc tranh cãi gay gắt về lòng yêu nước. Dù vậy, Dragon Wars: D-War vẫn kéo được 7,85 triệu khán giả đến rạp, trở thành bộ phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2007.

Lần “hồi sinh” này được cho là có liên quan đến việc Dragon Wars: D-War được Netflix đưa lên nền tảng từ ngày 6/8 và nhanh chóng được hệ thống đề xuất giới thiệu tới đông đảo người dùng tại châu Âu. Đây là một mô hình không quá xa lạ: những bộ phim đã ra mắt từ nhiều năm trước được bổ sung vào thư viện OTT, sau đó bất ngờ xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhờ khả năng tiếp cận lượng lớn khán giả mới.

Với Dragon Wars: D-War, hình ảnh thumbnail gây chú ý khi cho thấy một con rồng khổng lồ bao trùm cả thành phố. Bên cạnh đó, ý tưởng về một “bom tấn quái vật do Hàn Quốc sản xuất” cũng có thể đã khơi gợi sự tò mò của người xem. Một số ý kiến phân tích cho rằng sự trở lại của hình tượng rồng trong dòng phim fantasy thời gian gần đây cũng góp phần khiến Dragon Wars: D-War được chú ý trở lại.

Sau thành công của Game of Thrones, series House of the Dragon của HBO tiếp tục đưa hình tượng rồng trở thành tâm điểm, thu hút lượng lớn khán giả và góp phần duy trì sự quan tâm đối với các tác phẩm fantasy xoay quanh loài sinh vật này.

Trang điện ảnh Mỹ ScreenRant cũng đề cập đây là một trong những yếu tố giúp Dragon Wars: D-War gây chú ý trên Netflix. Theo nhận xét của trang này, điểm hấp dẫn của bộ phim nằm ở việc mang đến một trải nghiệm giải trí xoay quanh những con rồng mà không đòi hỏi khán giả phải quá tập trung hay suy nghĩ nhiều. Tác phẩm được xếp vào nhóm phim giải trí hạng B, phù hợp để thưởng thức một cách nhẹ nhàng vào cuối tuần.

Nhìn từ trường hợp Dragon Wars: D-War, sự trở lại của bộ phim dường như phù hợp hơn với một “hiện tượng bất ngờ” được tạo ra bởi mạng lưới phân phối toàn cầu và hệ thống đề xuất của Netflix, thay vì một cuộc tái đánh giá toàn diện về chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

Thời gian gần đây, nhiều bộ phim Hàn Quốc vốn mờ nhạt tại rạp nội địa lại bất ngờ "hồi sinh" và gây sốt toàn cầu sau khi lên sóng Netflix. Tiêu biểu như Humint (ra mắt tháng 2) chỉ mất 5 ngày lên sàn streaming vào tháng 4 để chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh toàn cầu, đồng thời hâm nóng lại tên tuổi các tác phẩm trước đó của đạo diễn Ryoo Seung Wan như Berlin hay The Battleship Island. Tương tự, phim tình cảm Even If This Love Disappears from the World Tonight do Choo Young Woo đóng chính từng ế ẩm tại rạp với 860.000 vé, nhưng cũng nhanh chóng lọt Top 10 Netflix tại 30 quốc gia và gây sốt mạnh mẽ tại khu vực Mỹ Latinh.

Vì vậy, việc Dragon Wars: D-War bất ngờ được khán giả quốc tế chú ý trở lại chưa hẳn đồng nghĩa với một cuộc “công nhận lại” về mặt nghệ thuật. Nhiều khả năng, hiện tượng này là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng: thuật toán đề xuất của Netflix, sự tò mò dành cho một bộ phim quái vật Hàn Quốc và sức hút của hình tượng rồng trong dòng fantasy hiện nay. Dù vậy, trường hợp của Dragon Wars: D-War vẫn cho thấy khả năng của các nền tảng streaming trong việc đưa những bộ phim từng bị lãng quên tại phòng vé tiếp cận một thế hệ khán giả mới và thậm chí tạo ra những “hiện tượng” bất ngờ tại thị trường quốc tế.