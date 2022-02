Han Ga In tiết lộ tuổi thơ thiếu tình cha, muốn kết hôn sớm để có cảm giác gia đình

Trong chương trình "Circle House" của đài SBS, Han Ga In tiết lộ bản thân đã được chữa lành những vết thương do gia đình bất ổn gây ra thông qua người chồng Yeon Jung Hoon. Cụ thể, một khách mời cho biết mình có một tuổi thơ thiếu tình cảm của cha. "Khi tôi còn nhỏ, cha tôi có rất nhiều việc. Ông ấy không về nhà thường xuyên, vì vậy tôi không có bất kỳ tình cảm nào với cha mình".

Ngay sau đó, Han Ga In đã thể hiện sự đồng cảm với câu chuyện: “Tôi cũng không có một tuổi thơ hạnh phúc. Tình cảm của tôi dành cho cha không phải là thù hận. Thực ra, biểu hiện của sự vô cảm thì đúng hơn. Ngược lại với tôi, nhà chồng lại trông rất hạnh phúc. Sở dĩ tôi kết hôn sớm là vì muốn trở thành một phần của gia đình đó. Nếu bạn gặp một người đàn ông mang đến cảm giác an toàn, bạn sẽ nghĩ: "Nếu là người này, tôi có thể tin tưởng họ và an tâm". Đó là lý do tôi quyết định kết hôn sớm”.

Theo tiết lộ của nữ diễn viên, cô cho biết hình ảnh chồng và con chơi đùa cùng nhau đã chữa lành vết thương lòng trong quá khứ của cô: "Nhờ chồng mà tôi thấy hình ảnh người cha mà bản thân mơ ước, tôi đã được chữa lành. Đôi khi tôi cảm thấy mình sắp khóc" - Han Ga In xúc động chia sẻ.

Han Ga In và Yeon Jung Hoon kết hôn vào năm 2005. Vợ chồng nữ diễn viên hiện đã có với nhau hai mặt con. Han Ga In từng không giấu được tự hào khi nhắc về con của mình: "Con đầu lòng của tôi thực sự là một thần đồng ngôn ngữ. Tôi đã có hai đứa con. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra gần đây. Hình như tôi bị mất trí nhớ tuổi trung niên rồi".

https://afamily.vn/han-ga-in-tiet-lo-tuoi-tho-thieu-tinh-cha-muon-ket-hon-som-de-co-cam-giac-gia-dinh-20220225094311846.chn