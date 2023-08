Hạn chế rút BHXH một lần: Ai hiểu nỗi lo cơm áo gạo tiền của công nhân?

Không ai biết trước tương lai

Bạn đọc Tần Vũ bày tỏ: "Tôi cũng sắp rút bảo hiểm 1 lần cho an tâm, tiền mình thì mình giữ lấy. Năm nay tôi 47 tuổi, đóng bảo hiểm được 15 năm 7 tháng, còn khoảng 3 năm 3 tháng là đủ 19 năm, lúc đó tôi 50 tuổi 3 tháng, nếu làm thêm 1 năm nữa là 20 năm, đủ điều kiện để nhận lương hưu, nhưng phải chờ gần 12 năm để đủ 62 tuổi mới được nhận, chẳng may làm được vài năm nữa công ty cho nghỉ việc hoặc nghỉ việc vì 1 lý do nào đó, thì tôi lấy gì để sống trong những năm chờ lãnh lương hưu? Lúc đó hơn 50 tuổi thì chỗ nào nhận vào làm, trong khi tiền mấy trăm triệu để trong bảo hiểm cả chục năm họ làm gì tôi không biết, thay vì nghỉ việc, rút 1 lần rồi thêm tiềntích lũy đem gửi ngân hàng, hàng tháng vẫn có lãi và tiền gốc mình vẫn còn nguyên".