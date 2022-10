Theo Page Six, đây là lần đầu Hailey Bieber lên tiếng về mối quan hệ giữa chồng cô - Justin Bieber - và người yêu cũ Selena Gomez. Trong podcast Call Her Daddy của Alexandra Cooper, nữ người mẫu nói chồng cô và người yêu cũ đã chấm dứt hoàn toàn trước khi họ đính hôn vào tháng 7/2018.

Người mẫu 26 tuổi cho biết cô không bao giờ là người thứ ba. Nữ người mẫu đến với chồng khi Justin Bieber hoàn toàn độc thân. Cô cũng không "cướp" bạn trai của Selena Gomez.

"Giành giật không phải là tính cách của tôi. Tôi không bao giờ chen vào mối quan hệ của ai khác. Tôi biết mọi thứ điên rồ khi chúng tôi đến với nhau nhưng tôi khẳng định đây là mối quan hệ lành mạnh", nữ người mẫu khẳng định.

Hailey tiết lộ mối quan hệ giữa Justin Bieber và Selena Gomez ảnh 1 Hailey tiết lộ mối quan hệ giữa Justin Bieber và Selena Gomez ảnh 2 Justin Bieber - Hailey Bieber và Selena Gomez luôn là đề tài bàn tán trên mạng. Ảnh: Mega.

Cuộc tình tay ba giữa Selena Gomez - Justin Bieber và Hailey Bieber luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Justin Bieber hẹn hò Hailey vào tháng 12/2015, khi đó giọng ca Baby vừa chia tay Selena Gomez.

Năm 2016, Justin Bieber chia tay Hailey và qua lại với nữ người mẫu Sofia Richie.

Tháng 11/2017, giọng ca What Do You Mean được phát hiện quay lại với Selena Gomez nhưng cuối cùng cũng chia tay. Anh quyết định trở về người mẫu trẻ Hailey Bieber (thời điểm đó là Hailey Baldwin).

Tháng 6/2018, Hailey Baldwin và Justin Bieber quay lại. Họ tổ chức hôn lễ vào tháng 9/2019 tại Nam Carolina, Mỹ.

Sau khi kết hôn, Hailey Bieber liên tục bị fan của Selena Gomez công kích. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, nữ người mẫu cầu cứu "Hãy để tôi yên" vì những bình luận công kích.

Gần đây, Hailey Bieber có dấu hiệu đột quỵ và phải nhập viện. Hiện tại, sức khỏe của nữ người mẫu đã tạm ổn. Trong khi đó, Justin Bieber đối mặt với cơn liệt nửa mặt vì mắc hội chứng hiếm gặp. Anh phải hủy hàng loạt buổi diễn và đang trong quá trình điều trị.