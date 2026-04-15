Hailey "cấm cửa" hàng loạt cô gái đến dự tiệc của Justin Bieber sau Coachella?

Lễ hội âm nhạc Coachella 2026 không chỉ để lại những dư âm vang dội về mặt âm nhạc mà còn là "mảnh đất màu mỡ" cho những tin đồn hành lang cực kỳ sốt dẻo. Lần này, tâm điểm của mọi sự chú ý lại đổ dồn về Hailey Bieber với nghi vấn cô đang thực hiện chính sách "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.

Mọi chuyện bắt đầu bùng nổ khi trên các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter) và Reddit xuất hiện hàng loạt bài đăng từ những nguồn tin tự xưng là "người trong cuộc". Theo đó, Hailey bị cáo buộc đã đích thân kiểm tra và "gạch tên" hàng loạt cô gái trẻ đẹp ra khỏi danh sách khách mời tại buổi tiệc After Party riêng tư của Justin Bieber sau đêm diễn.

Xuất hiện tin đồn Hailey "cấm cửa" hàng loạt cô gái đến dự tiệc của Justin sau Coachella.

Cuộc tranh cãi nảy lửa: "Hèn nhát" hay "Vợ đảm"?

Thông tin này ngay lập tức chia cộng đồng mạng thành hai phe đối đầu gay gắt. Nhiều người cho rằng hành động này là biểu hiện của sự thiếu tự tin và "hèn nhát". Họ lập luận rằng nếu niềm tin trong cuộc hôn nhân đủ lớn, Hailey không cần phải đóng vai "cảnh sát trưởng" kiểm soát danh sách khách mời như vậy.

Ngược lại, hội chị em lại hết lời khen ngợi sự quyết đoán của nàng mẫu. "Giữ chồng trong giới Hollywood đầy cám dỗ mà không kỹ thì có mà mất như chơi" , một bình luận nhận được nhiều tán thành trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là hành động thông minh để bảo vệ không gian riêng tư và tránh những rắc rối không đáng có cho Justin.

Bên chê Hailey "hèn nhát", bên khen cô biết giữ chồng.

Justin Bieber tại Coachella 2026: Đỉnh cao sự nghiệp và bóng dáng vợ hiền

Mặc kệ những đồn đoán về việc "bị vợ quản chặt", Justin Bieber đã có một kỳ Coachella đại thành công, minh chứng cho việc khi có một hậu phương vững chắc, người đàn ông có thể bay cao đến mức nào.

Anh được trả cát xê 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho hai tuần biểu diễn với vai trò headliner, trở thành nghệ sĩ có cát xê cao nhất lịch sử lễ hội này tính đến thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ đã đưa hàng trăm ngàn khán giả trở lại thanh xuân qua những giai điệu quen thuộc như Baby, Sorry, Stay, Never Say Never... Dù còn nhiều tranh cãi về giọng hát, màn trình diễn nhưng không thể phủ nhận sức hút cực lớn của nam ca sĩ sinh năm 1994.

Justin Bieber là tâm điểm Coachella năm nay.

Đặc biệt giữa hàng trăm nghìn khán giả, Justin không ngần ngại nhìn thẳng vào camera, hát lời tri ân Hailey babe hallelujah. Ngay lập tức, máy quay chuyển hướng xuống khán đài và bắt trọn hình ảnh Hailey Bieber. Nữ người mẫu ngước nhìn chồng với ánh mắt tự hào, mỉm cười rạng rỡ, liên tục vỗ tay và hát theo đám đông xung quanh.

Justin tri ân vợ ngay trên sân khấu.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Justin lao vào ôm hôn Hailey, hay cùng con trai nhảy múa ngay khi vừa bước xuống sân khấu đã nhanh chóng viral. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của Justin dành cho vợ đã thay cho mọi lời giải thích về tình trạng hôn nhân của họ.

Những bức ảnh này cho thấy gia đình Bieber đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cuộc hôn nhân xứng đáng để "phòng thủ"

Dù danh sách khách mời có thực sự bị "thanh lọc" hay không, thì kết quả cuối cùng ai cũng có thể thấy trạng thái hôn nhân của nhà Bieber đang tốt hơn bao giờ hết. Hailey thăng hoa trong sự nghiệp kinh doanh, Justin trở lại sân khấu, cả 2 có một cậu con trai cực kỳ đáng yêu. Không còn là hình ảnh một ngôi sao nổi loạn, nam ca sĩ 32 tuổi giờ đây là một người chồng, người cha mẫu mực.

Có lẽ thay vì gọi là "giữ chồng kỹ", chúng ta nên gọi đó là cách Hailey xây dựng một "vùng an toàn" cho người đàn ông của mình. Trong một thế giới đầy thị phi như showbiz, việc một người vợ biết cách gạt bỏ những tác nhân gây nhiễu để chồng tập trung tỏa sáng cũng là một loại tài năng.

Nguồn: Reddit, X