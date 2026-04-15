Tướng quân kem nền bị chê ngạo mạn

Sina đưa tin ngày 13/4, đoàn phim Trục ngọc đã tổ chức buổi lễ chúc mừng thành công tại Bắc Kinh. Hai diễn viên chính Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi và đạo diễn Tăng Khánh Kiệt tham dự, ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều quản lý cấp cao nền tảng Tencent Video.

Khán giả cho rằng phim Trục ngọc thành công về mặt số liệu, nhưng lại gây tranh cãi về nội dung, đặc biệt là hình ảnh "Tướng quân kem nền" bị chê cười không chỉ ở Trung Quốc mà các nước khác. Vì vậy, tiệc mừng thành công này giống "bịt tai trộm chuông", đoàn phim thể hiện sự vui mừng bất chấp ý kiến tiêu cực từ công chúng.

Lời phát biểu của hai diễn viên chính trong sự kiện càng gây tranh cãi. Trương Lăng Hách tự cho rằng " Trục ngọc đã cứu vớt ngành truyền hình Trung Quốc sau 2 năm ảm đạm", còn Điền Hi Vi khẳng định "bộ phim đã xuất khẩu văn hóa Trung Quốc ra nước ngoài".

Cụ thể, Trương Lăng Hách nói: "Bộ phim này thật sự hiếm có. Hai năm gần đây ngành công nghiệp gặp nhiều khó khăn, sự ra đời của Trục ngọc không chỉ mang lại cho riêng tôi mà còn cho tất cả bên đầu tư, nền tảng, khán giả một chút niềm tin. Tôi nghĩ phim dài tập vẫn có khả năng tạo nên làn sóng mới, thu hút thêm khán giả quay lại với thị trường phim dài tập".

Lời phát biểu của Trương Lăng Hách bị cho rằng ngạo mạn. Thành tích của Trục ngọc khá tốt, tuy nhiên tác phẩm này không có tác dụng thúc đẩy ngành truyền hình. Trục ngọc còn vướng lùm xùm làm giả số liệu, tạo độ hot ảo. Lời phát biểu của Trương Lăng Hách bị chê tự ảo tưởng về bản thân, sống trong hào quang ảo mộng.

Điền Hi Vi cho biết cô bất ngờ trước thành tích của bộ phim và cho rằng Trục ngọc rất được yêu thích ở nước ngoài, chứng minh bộ phim có tác dụng xuất khẩu văn hóa.

"Tôi đột nhiên cảm thấy mình không thể không gánh vác trách nhiệm xuất khẩu văn hóa! Tôi nghĩ rằng định hướng cuộc đời sau này của mình đã có mục tiêu cao hơn. Tôi muốn làm ra những nội dung văn hóa chất lượng, muốn để mọi người trên thế giới nhìn thấy nhiều điều của Trung Quốc", Điền Hi Vi chia sẻ.

Khán giả cho rằng Trục ngọc không làm tốt việc quảng bá văn hóa. Câu chuyện trong phim không khác gì những tác phẩm ngôn tình khác. Hình ảnh "tướng quân kem nền" bị chỉ trích vì thẩm mỹ méo mó dị dạng, quan trọng vẻ đẹp ngoại hình hơn diễn xuất. Thậm chí, các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc phải họp khẩn để chấn chỉnh những tư duy làm phim không tốt thể hiện trong dự án Trục ngọc .

Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đều bị chê trách vì không nhìn nhận lại vai diễn. Họ đều thổi phồng thành tích Trục ngọc , bỏ qua ý kiến đánh giá của công chúng.