Có thể là rụng rời khi nhìn Justin Bieber khóa môi Hailey ở Coachella 2026, quý tử không lộ mặt vẫn hot ngang bố mẹ

Sự trở lại của Justin Bieber tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026 vừa qua được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu. Anh được trả cát xê 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho hai tuần biểu diễn với vai trò headliner, trở thành nghệ sĩ có cát xê cao nhất lịch sử lễ hội này tính đến thời điểm hiện tại. Trong ngày Justin Bieber trở lại sân khấu âm nhạc lớn nhất hành tinh sau thời gian dài vắng bóng, Hailey Bieber đã bế con trai đến ủng hộ, cổ vũ cho set diễn của bố.

Vào ngày 14/4, Hailey Bieber đã đăng tải loạt ảnh hậu trường trao nụ hôn say đắm với Justin Bieber khiến người hâm mộ thích thú. Ngoài ra, cô còn chia sẻ khoảnh khắc cùng con trai nhún nhảy bên dưới sân khấu khi Justin Bieber hát tổng duyệt trước giờ G. Để đánh dấu kỷ niệm lớn lần đầu tiên chứng kiến cha đảm nhận vị trí headliner tại Coachella 2026, bé Jack Blues Bieber đã được bố mẹ vẽ hình trái tim với dòng chữ "bieberchella" lên tay. Đáng chú ý, nếu như khoảnh khắc khóa môi nhau của vợ chồng Justin chỉ nhận được 2,5 triệu lượt yêu thích, thì bài đăng có quý tử đầu lòng của Hailey lại có hơn 5 triệu lượt yêu thích. Điều này khiến cư dân mạng hài hước cho rằng bé Jack Blues Bieber mới 20 tháng tuổi đã nổi tiếng át cả bố mẹ mà không cần lộ mặt.

Khoảnh khắc nói trên được xem đòn đáp trả cho những lời đồn thổi vô căn cứ liên quan đến cuộc hôn nhân của Justin - Hailey Bieber. Trước đó, ngay trên sân khấu Coachella, "hoàng tử nhạc pop" cũng đã gọi tên vợ và con trai đầy yêu thương. Máy quay cũng nhanh chóng bắt trọn hình ảnh Hailey Bieber ngước nhìn chồng với ánh mắt tự hào, mỉm cười rạng rỡ, liên tục vỗ tay và hát theo đám đông xung quanh.

Justin và Hailey tổ chức lễ cưới ở Bluffton, Nam Carolina (Mỹ) vào năm 2019. Sau 5 năm về chung nhà, cặp sao đón tin vui có con đầu lòng và chính thức thông báo với người hâm mộ vào ngày 10/5/2024. Đến ngày 24/8/2024, vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber đón con đầu lòng vào .Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vui mừng báo tin với người hâm mộ bằng bức ảnh chụp bàn chân nhỏ xíu của con trai sơ sinh, kèm với dòng trạng thái: "Chào mừng con đã đến với gia đình chúng ta". Quý tử nhà cặp đôi đình đám Hollywood được đặt tên là Jack Blues Bieber. Page Six nhận định cái tên này rất có ý nghĩa. Jack chính là tên đệm của bố đẻ Justin Bieber - ông Jeremy Jack Bieber. Trang tin này đưa ra suy đoán Justin Bieber đặt tên con trai là Jack nhằm tri ân và thể hiện tình cảm với bố mình.

Năm 2025, hôn nhân của cặp sao đối mặt với sóng gió lớn khi Justin Bieber có tâm lý bất ổn, thường xuyên hành động kỳ quặc và thậm chí công khai hút cần sa. Không chỉ vậy, anh còn được tiết lộ nợ nần chồng chất, đứng trước nguy cơ phá sản. Không lâu sau, Hailey Bieber được phát hiện unfollow tài khoản MXH của chồng và bỏ đeo nhẫn cưới. Từ động thái của Hailey, truyền thông Mỹ nhận định mối quan hệ của nữ người mẫu với Justin bước vào giai đoạn khủng hoảng toàn diện.

1 số người thân cận cho biết Justin Bieber có tính khí thất thường và cực đoan. Hailey Bieber được tiết lộ đã rất kiên nhẫn với chồng trong suốt quá trình Justin Bieber đấu tranh với các vấn đề tâm lý. Sau khoảng thời gian trục trặc, Hailey và Justin dần kết nối lại, tiếp tục duy trì tổ ấm. "Cuộc hôn nhân của họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng giờ họ đã tốt đẹp hơn nhiều" , nguồn tin nói.

Nguồn: Page Six, Instagram