Hai vợ chồng U60 bán nhà lớn để chuyển về căn hộ 65m²: 8 năm sống gọn gàng khiến nhiều người ngưỡng mộ, bí quyết không nằm ở diện tích

Bán nhà lớn, chuyển về căn hộ nhỏ để bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu theo cách khác

Chủ nhân của ngôi nhà là một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở độ tuổi ngoài 60. Tám năm trước, họ quyết định bán căn nhà riêng tại Yokohama để chuyển đến một căn hộ chung cư cao tầng gần cảng biển, có diện tích sử dụng khoảng 65m².

Thay vì coi đây là sự thu hẹp không gian sống, hai vợ chồng xem đây là cơ hội để thiết kế lại cuộc sống của mình. Họ không thuê đơn vị thi công trọn gói mà tự tay vận chuyển vật liệu, từ xi măng, gạch cho đến gỗ lát sàn, từng bước cải tạo căn hộ theo đúng nhu cầu sử dụng của tuổi nghỉ hưu.

Công việc kéo dài trong nhiều tháng, đòi hỏi không ít sức lực. Nhiều người cho rằng việc tự cải tạo nhà ở tuổi ngoài 60 là quá vất vả, nhưng với họ, đó lại là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Không chỉ tiết kiệm chi phí, quá trình này còn mang lại cảm giác thành tựu và giúp cả hai có thêm nhiều trải nghiệm chung sau khi rời công việc.

Điều khiến họ quyết định mua căn hộ có mặt bằng "khó" này

Xét về mặt bằng, căn hộ không được đánh giá cao. Không gian bị chia thành nhiều khu vực, bố cục thiếu vuông vức và chỉ có phòng ngủ cùng phòng tắm nhận được ánh sáng tự nhiên, trong khi phòng khách và bếp nằm ở khu vực kín hơn.

Thế nhưng, mọi nhược điểm gần như bị xóa nhòa khi họ bước ra ban công.

Từ đây có thể nhìn thấy cảng Yokohama, những dãy nhà thấp tầng xen kẽ với nhiều mảng xanh và bầu không khí yên bình. Chính khung cảnh này đã khiến hai vợ chồng quyết định xuống tiền gần như ngay lập tức.

Theo họ, một ngôi nhà đẹp không chỉ nằm ở nội thất mà còn ở cảm giác thư thái mỗi sáng khi kéo rèm cửa.

Phòng ngủ và phòng làm việc tối giản nhưng đủ đầy

Hai căn phòng có nhiều ánh sáng nhất được kết hợp thành phòng ngủ và góc làm việc.

Nội thất được giữ ở mức tối giản. Sàn nhà sử dụng gỗ nguyên khối đã qua sử dụng, được chà nhám và sơn lại. Những vết xước nhỏ không bị che đi mà được giữ nguyên như dấu vết của thời gian.

Phần trần bê tông sau khi tháo bỏ lớp trần cũ cũng được giữ nguyên, vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp căn phòng có cảm giác cao và thoáng hơn.

Dọc một bức tường là hệ tủ vuông không cánh, kết hợp giữa lưu trữ và trưng bày. Việc không sử dụng cánh tủ giúp mọi vật dụng đều nằm trong tầm mắt, dễ lấy, dễ cất và đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi.

Những tấm rèm voan trắng giúp ánh sáng tự nhiên trở nên dịu nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu khi đọc sách hoặc nghỉ ngơi.

Không gian sinh hoạt chung ưu tiên sự kết nối

Phòng khách, phòng ăn và bếp được bố trí liên thông, nhưng vẫn có cửa trượt kính khung gỗ để phân tách khi cần thiết.

Phòng khách chỉ có một sofa hai chỗ, kệ tivi và hệ tủ lưu trữ. Không có bàn trà, cũng không có quá nhiều đồ trang trí.

Các bức tường sơn trắng kết hợp với ánh sáng vàng từ đèn treo tạo nên bầu không khí ấm áp. Trần bê tông thô tương phản với ánh sáng mềm khiến căn hộ mang đậm phong cách Nhật Bản hiện đại.

Dù nhiều người cho rằng không gian hơi tối, hai vợ chồng lại rất hài lòng. Theo họ, ánh sáng dịu giúp căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, khiến những bữa cơm, buổi xem phim hay thời gian cùng nhau nấu ăn trở nên gần gũi hơn.

Căn bếp chỉ 5m² nhưng luôn gọn gàng

Nhà bếp có diện tích khoảng 5m², sử dụng hệ tủ chữ II nhằm tối ưu diện tích lưu trữ và mặt bàn thao tác.

Cửa trượt bằng kính được lắp đặt để ngăn mùi thức ăn lan sang phòng khách nhưng vẫn giữ được cảm giác thông thoáng.

Tường bếp ốp gạch nhỏ màu trắng ngà, kết hợp hệ thống đèn vừa đủ tạo nên không gian sạch sẽ và tinh tế.

Điều đáng chú ý hơn cả là thói quen sinh hoạt của chủ nhà. Mỗi món đồ sau khi sử dụng đều được cất lại đúng vị trí ngay lập tức. Mặt bàn luôn trống, các lọ gia vị được sắp xếp ngay ngắn, giúp căn bếp lúc nào cũng như vừa được dọn dẹp.

Khu vực lối vào và phòng thay đồ được tận dụng tối đa

Hai khu vực kho cũ được cải tạo thành một phòng thay đồ lớn kết hợp lối vào.

Hệ cửa trượt gắn gương giúp mở rộng cảm giác không gian, trong khi kệ giày bằng thép mạ kẽm được lựa chọn vì độ bền.

Một chiếc tủ gỗ nguyên khối từ căn nhà cũ cũng được mang theo. Với họ, những món đồ đã gắn bó nhiều năm không chỉ bền mà còn mang giá trị tinh thần, điều mà nội thất sản xuất hàng loạt khó có thể thay thế.

Phòng tắm sạch sẽ nhờ thói quen thay vì diện tích

Phòng tắm được chia thành bốn khu vực riêng biệt, gồm bồn rửa, khu vệ sinh, khu tắm và không gian thay đồ.

Ngoài bồn rửa chính, khu vệ sinh còn được bố trí thêm một bồn rửa tay nhỏ để thuận tiện sử dụng.

Điều đặc biệt là hai vợ chồng luôn lau khô và dọn dẹp ngay sau mỗi lần sử dụng. Nhờ vậy, dù không gian không lớn, phòng tắm luôn sạch sẽ, khô ráo và gần như không có đồ đạc bày bừa.

Bí quyết giữ nhà luôn gọn không phải dọn nhiều mà là sống có quy tắc

Sau khi xem toàn bộ căn hộ, nhiều người nhận ra điểm đáng học hỏi nhất không nằm ở phong cách thiết kế hay những món nội thất đắt tiền.

Điều tạo nên sự khác biệt chính là lối sống.

Hai vợ chồng gần như không tích trữ những món đồ không cần thiết, mọi vật dụng đều có vị trí cố định và được cất ngay sau khi sử dụng. Chính những thói quen nhỏ ấy giúp căn hộ 65m² luôn giữ được vẻ gọn gàng suốt nhiều năm mà không cần dành quá nhiều thời gian cho việc tổng vệ sinh.

Ở tuổi nghỉ hưu, họ không theo đuổi một ngôi nhà rộng lớn hay xa hoa. Điều họ hướng đến là một không gian vừa đủ, dễ chăm sóc, ít áp lực và mang lại cảm giác bình yên mỗi ngày. Đó cũng là lý do căn hộ này trở thành nguồn cảm hứng với nhiều người đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sống chậm sau nhiều năm bận rộn.