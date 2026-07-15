5 năm trước tôi giúp con trả hết khoản nợ ngân hàng, 5 năm sau chính tôi phải đi vay tiền để chữa bệnh: Bài học đắt giá về tiền dưỡng già

Từng nghĩ giúp con hôm nay là yên tâm cho cả gia đình

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải cầm điện thoại gọi khắp nơi để hỏi vay tiền chữa bệnh."

Đó là lời tâm sự của bà Lan (61 tuổi, Hà Nội) sau lần nhập viện vì bệnh tim. Năm năm trước, con trai bà làm ăn thua lỗ, khoản vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng đứng trước nguy cơ quá hạn. Không muốn con rơi vào cảnh mất khả năng trả nợ, bà quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm tích cóp hơn 30 năm để giúp con thanh toán khoản vay.

Khi ấy, bà tin mình đã lựa chọn đúng. Bà vẫn còn sức khỏe, có lương hưu hằng tháng nên nghĩ chỉ cần vài năm là có thể dành dụm lại. Quan trọng hơn, bà không muốn con trai và gia đình nhỏ của con rơi vào khủng hoảng tài chính.

Biến cố đến vào lúc không ai ngờ nhất

Thế nhưng cuộc sống luôn có những điều nằm ngoài kế hoạch. Ba năm sau, bà phát hiện mắc bệnh tim mạch và phải điều trị lâu dài. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi, khó thở, nhưng theo thời gian, bác sĩ chỉ định phải can thiệp và sử dụng thuốc thường xuyên.

Chi phí khám chữa bệnh ngày một tăng, trong khi khoản lương hưu hơn 8 triệu đồng mỗi tháng không đủ trang trải. Điều khiến bà lo lắng nhất là gần như không còn khoản tiết kiệm nào. Con trai lúc này cũng vừa ổn định công việc, vẫn đang gánh khoản vay mua nhà nên bà không nỡ mở lời nhờ giúp đỡ.

Cuối cùng, bà phải vay tiền từ anh em họ hàng để có chi phí điều trị. "Không phải con không muốn giúp, mà vì lúc ấy cả hai thế hệ đều đang phải xoay xở với những áp lực tài chính của riêng mình", bà kể.

Điều nhiều bậc cha mẹ thường bỏ quên

Không ít cha mẹ quan niệm rằng tiền bạc cuối cùng cũng để dành cho con, nên khi con gặp khó khăn, họ sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm, bán tài sản hoặc thậm chí thế chấp nhà để hỗ trợ. Họ tin rằng chỉ cần con vượt qua giai đoạn khó khăn là mọi chuyện sẽ ổn.

Tuy nhiên, điều khó lường nhất không phải khoản nợ của con mà là những rủi ro của chính tuổi già. Chỉ một lần nhập viện, một ca phẫu thuật hay vài tháng điều trị cũng có thể tiêu tốn số tiền tích lũy suốt nhiều năm. Khi quỹ dưỡng già đã cạn, cha mẹ sẽ mất đi lớp đệm tài chính quan trọng nhất để bảo vệ bản thân.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia tài chính luôn khuyến nghị người lớn tuổi nên giữ lại một khoản dự phòng cho sức khỏe và sinh hoạt, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Giúp con không đồng nghĩa với việc hy sinh toàn bộ

Nhìn lại quyết định năm xưa, bà Lan nói điều khiến bà tiếc nuối không phải vì đã giúp con, mà vì bà đã giúp bằng tất cả những gì mình có.

"Nếu ngày đó tôi chỉ hỗ trợ một phần, giữ lại quỹ dự phòng cho tuổi già thì hôm nay đã không phải đi vay tiền chữa bệnh."

Theo bà, cha mẹ hoàn toàn có thể đồng hành cùng con theo nhiều cách khác nhau: hỗ trợ một phần khoản nợ, giúp con xây dựng kế hoạch trả nợ, hoặc cho vay trong khả năng tài chính của mình. Quan trọng nhất là luôn giữ lại khoản tiền dành riêng cho những biến cố bất ngờ của bản thân.

Tiền dưỡng già cũng là món quà dành cho con

Sau lần điều trị, bà Lan bắt đầu tiết kiệm trở lại từ chính khoản lương hưu mỗi tháng. Số tiền không lớn nhưng mang lại cho bà cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Bà vẫn sẵn sàng hỗ trợ con nếu cần, nhưng sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình cảnh không còn đồng nào cho tuổi già.

Nhiều người nghĩ rằng để lại thật nhiều tài sản cho con mới là trách nhiệm của cha mẹ. Thực tế, điều quý giá hơn đôi khi lại là khả năng tự chủ tài chính đến cuối đời. Khi cha mẹ vẫn có thể tự chăm lo cho sức khỏe và cuộc sống của mình, con cái cũng bớt đi một gánh nặng.

Bài học của bà Lan có lẽ không nằm ở số tiền đã cho đi, mà ở cách giữ lại cho mình một "đường lùi" cần thiết. Bởi yêu thương con cái không có nghĩa là đánh đổi toàn bộ sự an toàn của chính mình. Đôi khi, giữ lại một khoản tiền cho tuổi già cũng chính là cách yêu con một cách tỉnh táo và bền vững nhất.