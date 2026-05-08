Chủ đầu tư đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hải Phòng. Ngôi nhà cũ nơi anh chị lớn lên cùng với tiếng máy xay xát và mùi thơm của gạo là một ký ức đẹp ăn sâu vào tiềm thức. Tuy nhiên ngôi nhà cũ và xưởng xay xát đã được vận hành nhiều năm, trở nên xuống cấp và bất tiện cho sinh hoạt thường ngày. Mong muốn của chủ đầu tư là một ngôi nhà mới khang trang, đẹp đẽ hơn để dành tặng cho cha mẹ những tháng ngày tuổi già an hưởng.

Từ mong muốn của gia chủ và bối cảnh thực tế, Mộc Xinh Designs đưa ra phương án giải quyết cụ thể gồm bốn ý chính.

Đầu tiên, hiện trạng cũ có các khối công trình phân tán, dàn trải hết diện tích 353m2 khiến diện tích mặt bằng rộng nhưng khai thác kém hiệu quả, khó khăn cho sinh hoạt. Đồng thời môi trường cũ cũng bưng bít, tối, không khí không lưu thông. Cách giải quyết là đập bỏ nhà cũ, đưa kiến trúc mới 135m2 vào bên trong thay vì ra sát mặt đường. Hơn 60% diện tích còn lại dành cho sân vườn.

Ngôi nhà mới khang trang hơn là món quà người con dành tặng cha mẹ

Để hoạt động kinh doanh không đi qua không gian ở, xưởng xay xát cũ được giữa lại nguyên vẹn và kết nối nhà mới thông qua một hành lang dài phía sau. Ngôi nhà được tiếp cận bằng hai lối đi. Cổng chính tiếp đón phía trước rộng rãi và cổng phụ gần trung tâm làng hơn cho kinh doanh.

Thứ hai, vị trí ngôi nhà nằm ở giao lộ đông người qua lại cùng hoạt động kinh doanh xay xát gạo nhiều tiếng ồn khói bụi gây ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của người cao tuổi. Chiến lược của KTS là thiết kế công trình mới hướng nội hơn, cấu trúc mô phỏng tam hợp viện với ba dãy nhà liên kết với nhau quanh trung tâm là khu vườn trong kiểu Nhật.

Ba dãy nhà liên kết thành hình chữ U quanh sân trung tâm, sân trong này vừa là nơi lấy ánh sáng, thông khí vừa là trục kết của cả khối nhà.

Thứ ba, với gia đình đông người mỗi khi có dịp, cần tổng cộng năm phòng ngủ nếu dàn trải vừa lãng phí diện tích vừa gây loãng không gian. Mộc Xinh chia không gian thành hai phần chính, một cho sinh hoạt thường xuyên tập trung dưới tầng một và hai phòng ngủ cùng một phòng thờ ở tầng hai dãy nhà giữa.

Dãy nhà trước là phòng khách, với phần mái được lấy cảm hứng từ rui mè truyền thống đã được giản lược.

Bếp bố trí một phần ở tầng một dãy nhà giữa, diện tích còn lại cho hai phòng ngủ chính. Tầng hai là các phòng ngủ phụ và phòng thờ

Dãy nhà sau dành cho phòng ngủ phía sau là lối đi cho xưởng xay xát

Cuối cùng, vì đây là mảnh đất gắn liền với ký ức và cảm xúc của gia chủ nên không gian mới sẽ được thiết kế kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, không gian mộc mạc, ấm cúng, tiện nghi, dễ di chuyển và sử dụng cho cha mẹ lớn tuổi. Chất liệu và vật liệu được sử dụng là những cấu kiện quen thuộc như mái ngói, hàng hiên mở ra sân vườn, đá, sỏi, gỗ tại địa phương. Ngôi nhà dù mang diện mạo mới nhưng vẫn thân thuộc.

Mái ngói, hàng hiên, sân thiên tỉnh là những mô tip quen thuộc của kiến trúc truyền thống được đưa vào villa

Để tạo ra sự gắn bó và kết nối hơn cho các thế hệ, Mộc Xinh cũng thiết kế các chi tiết như tường kính, lối đi, hàng hiên để mọi người có thể tự nhiên gặp gỡ ánh mắt nhau và tương tác. Villa yên bình giữa sân vườn bao quanh và song hành cùng xưởng kinh doanh là món quà ý nghĩa chủ đầu tư dành tặng cha mẹ. Nhưng có lẽ món quà lớn nhất với ông bà là những ngày sum họp đông vui cùng con cháu.

Thông tin dự án:

Dự án | Nhà vườn Hải Dương - Chốn về với Cội nguồn

Diện tích đất | 353m2

Diện tích xây dựng | 135m2

Phong cách: Hiện đại kết hợp truyền thống

Đơn vị thực hiện | Mộc Xinh Designs

Năm hoàn thành | 2026