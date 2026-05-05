Căn hộ 80m² nhưng trông rộng như 120m²: 5 mẹo thiết kế giúp không gian “nới rộng” mà không cần mua nhà mới

1. Giảm vai trò phòng khách truyền thống để tạo cảm giác rộng hơn

Với những căn hộ diện tích vừa và nhỏ, phòng khách thường chiếm phần lớn không gian. Tuy nhiên, càng đặt nhiều đồ nội thất như sofa lớn, bàn trà cồng kềnh hay tủ trang trí, căn phòng càng trở nên chật chội.

Một xu hướng mới là giảm bớt sự “hoành tráng” của phòng khách, thay bằng không gian linh hoạt. Thay vì bộ sofa lớn, nhiều gia đình chọn thảm trải sàn rộng, kết hợp gối tựa hoặc đệm ngồi. Khi cần tiếp khách vẫn đủ chỗ, nhưng khi không sử dụng, không gian trở nên thoáng và dễ di chuyển hơn.

Việc sử dụng trần phẳng với đèn âm trần hoặc đèn siêu mỏng cũng giúp giữ chiều cao trần, tránh cảm giác bị “đè nặng” thị giác.

Điểm mấu chốt là: nhà càng nhỏ, càng nên hạn chế chi tiết rườm rà.

2. Nội thất treo tường giúp sàn nhà “thoáng mắt”

Một trong những lý do khiến nhà nhỏ trông bí là vì quá nhiều đồ đặt trực tiếp trên sàn.

Các thiết kế nội thất treo tường như:

- kệ tivi treo

- tủ treo

- bàn gắn tường

- lavabo treo

giúp giải phóng diện tích sàn, tạo cảm giác căn nhà rộng hơn so với thực tế.

Ngoài ra, những món đồ có chân thanh mảnh hoặc chất liệu trong suốt (như chân bàn acrylic) cũng tạo hiệu ứng “nhẹ mắt”, khiến tổng thể không gian trông rộng rãi hơn.

Đây là mẹo được nhiều kiến trúc sư áp dụng khi thiết kế căn hộ dưới 90m².

3. Sử dụng vách kính thay vì tường kín

Nhiều gia đình có thói quen xây tường để chia phòng, nhưng điều này vô tình làm cản ánh sáng và khiến căn hộ trông nhỏ hơn.

Thay vào đó, vách kính – đặc biệt là kính mờ – giúp phân chia không gian mà vẫn giữ được sự thông thoáng.

Ví dụ:

- cửa phòng tắm kính mờ

- vách ngăn bếp bằng kính

- khu vực lavabo nửa kín nửa mở

Ánh sáng có thể đi xuyên qua các khu vực, giúp căn hộ sáng hơn và tạo cảm giác rộng hơn.

Trong thiết kế hiện đại, ánh sáng tự nhiên thường được xem là “mét vuông miễn phí”.

4. Thống nhất bảng màu để tránh cảm giác rối mắt

Nếu nhà rộng, bạn có thể thử nhiều màu sắc tương phản để tạo điểm nhấn.

Nhưng với căn hộ nhỏ, quá nhiều màu sắc dễ khiến không gian bị chia nhỏ về mặt thị giác.

Giải pháp đơn giản là:

- dùng tông sáng cho tường và sàn

- chọn nội thất cùng nhóm màu

- hạn chế quá nhiều màu đậm

Các gam phổ biến gồm:

- trắng be

- xám nhạt

- trắng ngà

Bảng màu thống nhất giúp căn hộ nhìn hài hòa và “liền mạch”, từ đó tạo cảm giác rộng hơn.

5. Tủ thiết kế thông minh giúp nhà nhỏ luôn gọn

Nhiều người cho rằng nhà nhỏ thì không nên làm nhiều tủ vì sẽ chiếm diện tích.

Thực tế, thiếu không gian lưu trữ mới chính là nguyên nhân khiến nhà luôn bừa bộn.

Giải pháp là thiết kế tủ hợp lý:

- tủ kịch trần để tận dụng chiều cao

- tủ ở lối vào để giấu đồ lặt vặt

- tủ ban công để chứa dụng cụ vệ sinh

- tủ bếp tối ưu công năng

Khi mọi thứ có chỗ cất, không gian sinh hoạt sẽ luôn gọn gàng và thoáng mắt.

Đôi khi, “cất đi” chính là cách nhanh nhất để thấy nhà rộng hơn.

Tóm lại: Nhà không cần lớn, chỉ cần thiết kế đúng

Một căn hộ 80m² hoàn toàn có thể mang lại cảm giác rộng như 120m² nếu biết cách tối ưu bố cục.

5 nguyên tắc quan trọng nhất gồm:

- đồ nội thất cồng kềnh

- ưu tiên nội thất treo

- tận dụng vách kính

- dùng bảng màu sáng

- thiết kế hệ tủ hợp lý

Không gian sống thoải mái không chỉ đến từ diện tích, mà đến từ cách chúng ta tổ chức cuộc sống bên trong đó.

Với nhiều gia đình trẻ hoặc phụ nữ hướng đến lối sống tối giản – tiêu dùng thông minh, việc đầu tư vào thiết kế hợp lý có thể giúp tiết kiệm chi phí đổi nhà, đồng thời nâng chất lượng sống lâu dài.