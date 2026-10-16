Ngày 16/10, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vừa cấp cứu ban đầu cho hai vợ chồng bị đàn ong tấn công với nhiều vết đốt trên cơ thể. Sau cấp cứu, cả hai được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Hai vợ chồng anh C. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thanh Chương.

Trước đó, trưa 15/10, anh N.C.C. (SN 1986) cùng vợ là chị L.T.T. (SN 1990, trú xã Hoa Quân, Nghệ An) đi làm nương rẫy thì không may va phải tổ ong. Bị kích động, đàn ong đồng loạt lao ra tấn công khiến cả hai bị đốt ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Thoát khỏi đàn ong, hai vợ chồng trở về nhà rồi được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Thanh Chương cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận cả hai có nhiều vết đốt ở vùng đầu, tay, chân và những bộ phận khác.

Bác sĩ gỡ 49 con ong bị mắc kẹt trên đầu người vợ.

Đáng chú ý, trên đầu chị T. có tới 49 con ong đốt và mắc kẹt lại. Các bác sĩ phải gỡ toàn bộ số ong này trước khi tiếp tục triển khai các biện pháp cấp cứu, xử trí tổn thương cho người bệnh.

Do số lượng vết đốt lớn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc và các biến chứng nguy hiểm, sau khi được xử trí ban đầu, hai nạn nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị, theo dõi sát tình trạng sức khỏe.