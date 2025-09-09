Hải Tú, Sơn Tùng vô tình "để lộ" 1 bằng chứng cực hợp nhau trên mâm cơm

Thời gian gần đây, những tin đồn tình cảm giữa Hải Tú và Sơn Tùng M-TP bất ngờ được cư dân mạng "đào lại". Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu nhiều món đồ đôi, cách tạo dáng và biểu cảm gương mặt tương đồng, cả hai còn được cho là có chung gu ăn uống giản dị nhưng đầy thú vị.

Trong một bộ ảnh đời thường do Hải Tú chia sẻ, nhiều khán giả đã nhanh chóng phát hiện điểm trùng hợp trong thói quen ăn uống của cô với ca sĩ Sơn Tùng: Cả "nàng thơ" và "chủ tịch" đều rất thích món nước ép dưa hấu.

Được biết, "chủ tịch" Sơn Tùng là 1 fan ruột của món nước ép dưa hấu, đến mức có người hâm mộ còn để lại bình luận: "Tùng mê dưa hấu đến nỗi status từ thời mới debut đã thường xuyên nhắc tới món sinh tố dưa hấu".

Hình ảnh Hải Tú thưởng thức ly nước mát lành này, đồng thời sử dụng những mẫu icon giống hệt "chủ tịch" tuy đã được chia sẻ cách đây 1 thời gian nhưng gần đây được người hâm mộ "soi hint" trở lại.

Thi thoảng, những hình ảnh bữa cơm do Hải Tú tự tay chuẩn bị cũng phải khiến "thám tử mạng" xôn xao, bởi thực đơn có nhiều món ăn trùng khớp với khẩu vị quen thuộc của Sơn Tùng: Sườn non xào sả ớt, trứng rán, canh cua... những món "chân quê" mà nam ca sĩ yêu thích.

Dù mọi suy đoán vẫn chỉ dừng lại ở mức "fan soi", nhưng chi tiết trùng hợp về sở thích nước ép dưa hấu cũng đủ khiến "tinh đồn" tình cảm của cả hai thêm phần thú vị.

Không chỉ đơn thuần là loại nước giải khát mát lành, dưa hấu còn được y học và dinh dưỡng học đánh giá cao về giá trị sức khỏe.

Theo cuốn sách Thực phẩm chữa bệnh của Nhà xuất bản DK: Citrulline, một axit amin quan trọng được tìm thấy trong thịt của dưa hấu, có thể kích thích sản xuất oxit nitric giúp điều chỉnh huyết áp và tăng cường lưu lượng máu.

Đều đặn uống nước ép dưa hấu, cơ thể thay đổi thế nào?

1. Cơ thể không lo thiếu nước

Các nhà dinh dưỡng khuyên rằng bạn nên uống nước ép dưa hấu vào buổi sáng. Thói quen này sẽ giữ cho bạn đủ nước trong suốt cả ngày, giúp bạn có đủ năng lượng để làm việc, học tập.

2. Cung cấp lycopene dồi dào

Lycopene là chất chống oxy hóa mạnh, có trong dưa hấu với hàm lượng cao hơn cả cà chua chín. Nhiều nghiên cứu, trong đó có công bố trên American Journal of Clinical Nutrition, chỉ ra rằng lycopene có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

3. Giảm cân



Chọn dưa hấu thay vì một món ngọt khác có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients năm 2019 cho thấy những đối tượng thừa cân hoặc béo phì khi ăn dưa hấu thay vì bánh quy, họ cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ giảm trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể, huyết áp và vòng eo.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ thực phẩm có lycopene có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí Tăng huyết áp của Mỹ cho thấy chiết xuất dưa hấu có thể làm giảm huyết áp trong một thời gian dài.

"Các tác giả cho rằng L-citrulline và L-arginine - hai chất chống oxy hóa trong dưa hấu - có thể cải thiện chức năng của động mạch", chuyên gia dinh dưỡng Grace Derocha cho hay.

5. Giúp giảm viêm cho cơ thể

Lycopene và vitamin C - 2 chất chống oxy hóa được tìm thấy trong dưa hấu có thể làm giảm viêm nhiễm và tổn thương do oxy hóa gây ra.

Viêm có thể gây sưng, đau hoặc đỏ da. Nghiêm trọng hơn, tình trạng viêm mãn tính có thể dẫn đến bệnh ung thư, hen suyễn, bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Lưu ý khi uống nước ép dưa hấu

Dù nước ép dưa hấu có nhiều lợi ích, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dùng nên lưu ý:

Không nên uống quá nhiều: Dưa hấu có vị ngọt tự nhiên và chứa fructose. Nếu uống quá nhiều, đặc biệt là người bị tiểu đường, có thể làm tăng đường huyết.

Uống vào ban ngày: Nước ép dưa hấu có tính mát, nhiều nước, thích hợp để giải khát buổi trưa hoặc chiều. Tránh uống quá muộn vào buổi tối dễ gây đầy bụng, tiểu đêm.

Không thêm nhiều đường sữa: Nước ép dưa hấu nguyên chất đã có vị ngọt thanh, nếu cho thêm đường hoặc sữa đặc sẽ làm tăng lượng calo, gây phản tác dụng trong việc giữ dáng.

Chọn quả sạch, ép tươi: Nên dùng dưa hấu tươi, không để nước ép quá lâu ngoài nhiệt độ phòng vì dễ bị nhiễm khuẩn và mất chất dinh dưỡng.

Kết hợp hợp lý: Có thể pha cùng chanh hoặc bạc hà để tăng hương vị và bổ sung thêm vitamin C, nhưng tránh uống chung với bia/rượu vì có thể gây rối loạn tiêu hóa.