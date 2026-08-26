Dẹp nội dung bẩn từ kênh của Phạm Tuấn, Phú Lê

Tình anh em - webdrama nặng tính bạo lực, ân oán "giang hồ" từng gắn với tên tuổi Khá Bảnh - vẫn tràn lan trên YouTube. Thời điểm bị bắt vào năm 2019, đối tượng đã chủ động xóa kênh. Dẫu vậy, hàng loạt tài khoản khác đã nhanh chóng đăng lại để trục lợi. Thậm chí một trong những bản sao chép đến nay vẫn ghi nhận tới 1,6 triệu lượt xem.

Sau 7 năm Khá Bảnh bị bắt, đến lượt Phạm Tuấn - đàn em của "giang hồ mạng" quê Bắc Ninh - sa lưới vì tội cầm đầu sản xuất, phát tán các video có nội dung cổ xúy bạo lực nhằm câu view (lượt xem) và thu lợi bất chính trên các nền tảng số.

Kịch bản cũ lặp lại khi Phạm Tuấn xóa kênh YouTube, các nội dung gốc đã bị gỡ nhưng "rác mạng" vẫn được phát tán.

Nội dung "bẩn" vẫn lan rộng

"Giang hồ mạng" thường có xu hướng làm webdrama (phim chiếu mạng) về nội dung "giang hồ", tình nghĩa anh em để thu hút chú ý. Đó là đòn bẩy đầu tiên để các đối tượng thành hiện tượng mạng, trước khi lấn sân làm KOL, KOC và kiếm tiền trên không gian mạng.

Phú Lê, Khá Bảnh là những "giang hồ mạng" khởi đầu xu hướng làm phim giang hồ. Sau đó, cả hệ sinh thái "giang hồ mạng" cùng nối chân nhau để đóng phim YouTube, từ Dũng Trọc, Đường Nhuệ, Dương Minh Tuyền, Khánh Sky cho đến đối tượng vừa bị khởi tố là Phạm Tuấn.

Các đối tượng xóa kênh nhưng nội dung "bẩn" vẫn nhan nhản.

Các đối tượng đều là tay ngang làm phim, không có khả năng biên kịch và diễn xuất. Loạt webdrama của "giang hồ mạng" chỉ xoay quanh cảnh đánh nhau, hẹn nhau trả thù bằng hung khí, đi cùng lời thoại tục tĩu. Các đối tượng không gắn Content ID cho nội dung do có quá nhiều cảnh quay, lời thoại nhạy cảm, dễ vi phạm chính sách YouTube trong quá trình bật Content ID.

Khi đăng ký Content ID cho nội dung đăng tải trên YouTube, người sáng tạo nội dung phải cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ pháp lý và doanh nghiệp thật cho Google xác minh. Các đối tượng thường đăng ở tài khoản ảo để dễ dàng xóa, tẩy dấu vết nếu gặp sự cố.

Các kênh gốc của Khá Bảnh, Phú Lê và Phạm Tuấn không bật Content ID vì thế dễ xảy ra tình trạng đăng lại nội dung từ hàng loạt từ các kênh khác để kiếm view. Chuỗi webdrama Đường cùng của Phạm Tuấn cũng được đăng lại rộng rãi.

Thử tìm kiếm từ khóa "Tình anh em của Khá Bảnh", hiển thị đầu tiên là nội dung đã nhận về 1,6 triệu lượt xem, do một kênh có hơn 5.000 người đăng ký đăng tải. Bên dưới là hàng trăm phiên bản được đăng lại, thu hút từ vài nghìn, đến hàng chục nghìn view.

Tiếp tục với từ khóa "Chạm mặt giang hồ", webdrama của Phú Lê có một loạt phiên bản đăng lại hút hàng trăm nghìn lượt xem từ các kênh. Loạt video cổ xúy bạo lực của Phú Lê được lan truyền rất mạnh ở định dạng YouTube Shorts (nội dung ngắn) của YouTube. Sang đến "Đường cùng của Phạm Tuấn", vẫn còn nhiều phiên bản đăng lại.

Phạm Tuấn đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố vì tội cầm đầu sản xuất, phát tán các video có nội dung cổ xúy bạo lực nhằm câu view và thu lợi bất chính trên các nền tảng số. Đây chỉ là khởi đầu trong công cuộc làm sạch không gian mạng. Để giải quyết triệt để, cần có giải pháp xóa sạch các nội dung ăn theo trên YouTube.

Dọn sạch nội dung "bẩn", cách nào?

Chuyên gia Hoàng Lê - hoạt động trong lĩnh vực quản lý CMS/Network YouTube - nhận định với Tiền Phong rằng các đối tượng không bật Content ID, một phần lý do đến từ việc tạo điều kiện để nhiều kênh YouTube cá nhân/tổ chức khác đăng lại và phát tán nội dung. Mặt khác, các đối tượng làm việc theo kiểu tay ngang nên có thể chưa nắm rõ quy trình để đảm bảo quyền sáng tạo nội dung trên YouTube.

"Vì không có Content ID, hệ thống không thể truy quét nội dung trùng lặp để đảm bảo quyền lợi cho kênh chính chủ. Từ đây, vấn đề lớn xảy ra là nội dung gốc bị gắn nhãn nhạy cảm, bạo lực đã bị xóa nhưng vẫn còn rất nhiều phiên bản đăng lại và thu hút lượng view lớn không kém", anh Hoàng Lê nêu.

Chuyên gia Hoàng Lê nêu giải pháp xử lý triệt để nội dung "bẩn" trên YouTube, trong đó cách đầu tiên và nhanh nhất là báo cáo vi phạm nội dung bẩn. "Khi có cùng lúc nhiều người báo cáo, nền tảng ghi nhận, đánh giá lại nội dung và gỡ trực tiếp nếu vi phạm chính sách cộng đồng. Các đối tượng dùng hung khí trong webdrama, chửi thề và văng tục, chắc chắn có vi phạm chính sách", chuyên gia phân tích.

Phạm Tuấn nối gót đàn anh Khá Bảnh - nhận án phạt vì những nội dung vi phạm.

"Tùy vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan chức năng có thể trực tiếp yêu cầu Google gỡ bỏ nội dung bẩn, xấu độc trên nền tảng. Trước hết, với các video đăng lại và hút đến triệu view, cần loại bỏ sớm", anh Hoàng Lê nói.

Khi có hàng trăm nội dung tương tự cùng hiện diện trên YouTube, câu chuyện dọn "rác mạng" là thách thức không nhỏ.

Sau YouTube, nội dung "bẩn" về "giang hồ", bạo lực, chửi bới lan truyền mạnh mẽ ở nền tảng TikTok trong vài năm gần đây. Một loạt thước phim ngắn có nội dung xấu độc thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Cách nào để xóa/thu hồi nội dung trên TikTok nói riêng và các nền tảng mạng xã hội nói chung? Điểm mấu chốt phụ thuộc vào mức độ can thiệp của nền tảng.

