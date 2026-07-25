Nhắc đến Trà My Idol, nhiều khán giả vẫn nhớ đến nữ ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực bước ra từ Vietnam Idol. Sau khi kết hôn với doanh nhân Tô Văn Đức vào năm 2014, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vun vén cho gia đình và chăm sóc hai con trai.

Dù khá kín tiếng, Trà My Idol vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của các con trên trang cá nhân. Chính những hình ảnh giản dị ấy lại nhận được rất nhiều sự yêu thích bởi ai cũng cảm nhận được không khí ấm áp và hạnh phúc trong gia đình nữ ca sĩ.

Mới đây, nhân dịp mùa hè, Trà My Idol tiếp tục chia sẻ loạt hình ảnh mới của hai quý tử. Chỉ vài bức ảnh đời thường nhưng đủ khiến cộng đồng mạng xuýt xoa vì hai cậu bé ngày càng lớn, càng điển trai và có những nét tính cách rất riêng.

Anh cả Gia Huy ngày càng ra dáng "soái ca nhí"

Con trai đầu lòng của Trà My Idol tên là Gia Huy, tên tiếng Anh là Harry Gia Hy. Cậu bé chào đời vào năm 2014 và từ nhỏ đã được nhiều người nhận xét sở hữu nhiều nét giống mẹ.

Qua những hình ảnh mới nhất, Gia Huy gây ấn tượng với gương mặt thông minh, đôi mắt sáng, nụ cười hiền cực duyên dáng và vẻ ngoài ngày càng chững chạc. Không ít cư dân mạng nhận xét cậu bé càng lớn càng đẹp trai, có thần thái nhẹ nhàng và rất tình cảm.

Nguồn: Trà My Idol

Ở tuổi đi học, Gia Huy đã biết chăm sóc em trai trong nhiều tình huống. Mỗi lần Trà My Idol chia sẻ hình ảnh hai anh em, người hâm mộ đều dễ dàng nhận thấy cậu anh cả luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho em.

Từ việc cùng chơi, cùng học đến những chuyến đi của gia đình, Gia Huy luôn xuất hiện bên cạnh em trai với dáng vẻ điềm tĩnh, chững chạc hơn so với tuổi.

Cậu út Hayden là "cây hài" đúng nghĩa của gia đình

Nếu Gia Huy được nhận xét giống mẹ thì cậu út Hayden (Gia Hưng) sinh năm 2019 lại được nhiều người cho là "bản sao" của bố.

Hayden sở hữu gương mặt bầu bĩnh, biểu cảm phong phú và tính cách cực kỳ hoạt bát. Trong nhiều đoạn video được Trà My Idol đăng tải, cậu bé thường xuyên khiến cả nhà bật cười bởi những màn đối đáp hồn nhiên, những biểu cảm hài hước và nguồn năng lượng lúc nào cũng tràn đầy. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần gọi con trai út là "cây hài" của gia đình vì sự lém lỉnh và tinh nghịch.

Nguồn: Trà My Idol

Chính sự đối lập thú vị giữa một anh cả điềm đạm và một cậu em hoạt náo khiến hai anh em trở thành "cặp bài trùng" được nhiều người yêu thích.

Có lẽ điều được nhắc đến nhiều nhất trong những hình ảnh của gia đình Trà My Idol không phải quần áo đẹp hay những chuyến đi sang trọng, mà chính là tình cảm giữa hai anh em.

Gia Huy và Hayden hiện học cùng trường nên gần như ngày nào cũng đồng hành cùng nhau. Từ đến lớp, vui chơi cho tới những chuyến du lịch cùng bố mẹ, hai cậu bé luôn xuất hiện cạnh nhau.

Trong loạt ảnh mùa hè mới được chia sẻ, hai anh em tiếp tục khiến người xem thích thú bởi những khoảnh khắc quấn quýt không rời. Lúc thì cùng tạo dáng trước ống kính, lúc lại nô đùa, cười nói rất tự nhiên.

Nhiều phụ huynh để lại bình luận bày tỏ sự yêu thích trước tình cảm của hai anh em. Không ít người cho rằng đây là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn khi sinh nhiều con: các con biết yêu thương, nhường nhịn và lớn lên cùng nhau.

Nguồn: Trà My Idol

Trà My Idol chọn cuộc sống bình yên bên gia đình

Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, Trà My Idol hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ.

Trang cá nhân của nữ ca sĩ chủ yếu xoay quanh những khoảnh khắc đời thường như đưa con đi học, những chuyến du lịch gia đình, các bữa ăn hay những câu chuyện rất giản dị trong cuộc sống làm mẹ.

Chính sự mộc mạc ấy giúp cô giữ được tình cảm của khán giả suốt nhiều năm. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, mỗi bài đăng của Trà My Idol vẫn nhận được lượng tương tác lớn.

Nhiều người nhận xét điều đáng quý nhất ở nữ ca sĩ là luôn để các con có tuổi thơ đúng nghĩa. Hai cậu bé được thoải mái vui chơi, khám phá thiên nhiên, tham gia các hoạt động ngoài trời và lớn lên trong sự đồng hành của cả bố lẫn mẹ.

Có một câu nói được rất nhiều bậc phụ huynh đồng tình: "Nhà có hai con, điều mong nhất không phải là đứa nào cũng giỏi, mà là các con luôn yêu thương nhau".

Nhìn hình ảnh Gia Huy và Hayden quấn quýt trong từng khung hình, nhiều người không khỏi cảm thấy ấm lòng. Bởi giữa cuộc sống hiện đại bận rộn, việc anh chị em giữ được sự gắn bó từ nhỏ là điều vô cùng đáng quý. Đó cũng là thành quả của cách nuôi dạy con đầy kiên nhẫn của cha mẹ. Không cần phô trương hay chia sẻ những phương pháp giáo dục cầu kỳ, Trà My Idol để khán giả cảm nhận điều ấy qua chính những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nữ ca sĩ đăng ảnh các con, bên cạnh những lời khen về ngoại hình, điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là sự ngoan ngoãn, tình cảm của hai cậu bé.

Hai quý tử của Trà My Idol giờ đây không chỉ lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau trong từng giai đoạn trưởng thành. Với nhiều bậc cha mẹ, nhìn thấy các con biết yêu thương, đồng hành và lớn lên trong sự gắn kết chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Và qua những hình ảnh giản dị mà Trà My Idol chia sẻ, không khó để hiểu vì sao nhiều người dành lời khen rằng cô thật "mát lòng mát dạ" khi có hai cậu con trai vừa ngoan ngoãn, vừa tình cảm như vậy.