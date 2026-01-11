Theo ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 10-1. Thời điểm trên, bà Ng.T.T.L. (sinh năm 1979, trú thôn Tân Ốc) đến nhà bà Đ.Th.C. (sinh năm 1963, trú thôn Vạn Định, cùng xã Phù Mỹ Bắc) để mua phế liệu.





Trong lúc hai người đang cân phế liệu, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn từ đống phế liệu tại nhà bà C. Vụ nổ khiến bà C. tử vong tại chỗ; bà L. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ nổ.





Theo lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc, các đơn vị chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc; nhận định ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể do bom bi còn sót lại sau chiến tranh phát nổ trong quá trình thu gom phế liệu.