Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố nổ bồn chứa a xít khiến 2 công nhân tử vong .

Nhà máy HC ở thôn 20, xã Bảo Lâm 1. (Ảnh: K.P)

Thông tin ban đầu, khoảng 10h15 ngày 9/11, 2 công nhân Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi) và Hà Duy Khánh (28 tuổi) hàn cắt tại lò tổng hợp a xít tại Nhà máy HC ở thôn 20, xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng, thì xảy ra nổ bồn chứa a xít làm 2 công nhân bị hất văng ra xa.

Nguyên nhân ban đầu do trong quá trình kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa a xít HCL của công ty, 2 công nhân trên phát hiện khu vực bồn chứa có dấu hiệu bị rò rỉ nên siết lại bu lông.

Hiện trường vụ việc.

Do bu lông bị gỉ sét nên 2 công nhân lấy máy cắt tạo ma sát, nên tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ .



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm được khởi công xây dựng từ tháng 3/2024, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất. Công trình thiết kế đạt 20.000 tấn mỗi năm, đã xong phần xây dựng, lắp đặt các hệ thống thiết bị, dây chuyền, máy móc.

Trước đó, khoảng 19h ngày 28/10, tại tuyến đường dẫn vào Khu Công nghiệp Như Quỳnh (giáp ranh giữa Phố Nối A và xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), một xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ. Thời điểm trên, chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng chạy tới tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp thuộc Phố Nối A thì phần thân bồn chứa nhiên liệu bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường. Vụ việc đã làm xe bồn bốc cháy, hư hỏng nặng; tài xế bị thương đã được đưa đi cấp cứu sau đó.