Theo đó, vào khoảng 21h tối ngày 3/12, tại một nhà hàng lẩu nướng trong Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội, đã xảy ra một vụ nổ bếp gas mini khiến khách hàng bị thương, gây xôn xao dư luận khu vực.

Hiện trường sự việc

Theo thông tin từ những người dân sống gần khu vực, vào khoảng 9 giờ tối, họ nghe thấy một tiếng nổ từ nhà hàng, tuy nhiên, tiếng nổ từ bình gas mini này "không to lắm".

Một người hàng xóm chia sẻ: “Tầm 9 giờ, bạn nữ bị nước lẩu bắn vào cũng không nặng, nghe nói đã xuất viện luôn rồi. Một người khác bị bình gas đập vào ngực nhưng không sao. Thấy bảo là do nhân viên là người dân tộc xuống, nhỏ tuổi nên chưa biết nhiều.”

Khu vực nhà hàng xảy ra sự việc (Ảnh: NXH)

Quán lẩu xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: NXH)

Nạn nhân là một cô gái, được xác định bị bỏng nhẹ do nước lẩu nóng bắn vào người ngay khi sự cố xảy ra, lúc đĩa đồ nhúng lẩu chưa kịp đưa vào nồi. Rất may mắn, các nạn nhân đều chỉ bị thương nhẹ và đã được sơ cứu kịp thời.

Theo chia sẻ của nhân viên tại nhà hàng, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ được xác định là do sự thiếu kinh nghiệm và sai sót trong quy trình phục vụ. Trước đó, khách đã sử dụng bếp than hoa để ăn món nướng. Sau khi khách chuyển sang ăn lẩu, nhân viên đã đặt bếp gas mini lên bếp than hoa (chưa được dỡ bỏ) thay vì đặt bếp lẩu riêng. Việc này khiến bình gas mini phát nổ.

Sự việc này là một lời cảnh báo về công tác đào tạo và quản lý nhân sự, đặc biệt là nhân viên mới tại các cơ sở kinh doanh ăn uống sử dụng nhiều thiết bị nhiệt như lẩu nướng.