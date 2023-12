Hai phụ nữ ở Bắc Giang tử vong do va chạm giữa xe tải và xe mô tô

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong , lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn xác nhận trên địa bàn xã Phượng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào sáng 11/12.

Vụ tai nạn do lái xe ô tô tải ở thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) điều khiển, di chuyển theo hướng TP Bắc Giang - thị trấn Chũ va chạm với hai xe mô tô trên quốc lộ 31 thuộc địa phận xã Phượng Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, hai phụ nữ điều khiển hai xe mô tô t ử vong tại chỗ, trong đó một người ở xã Thanh Hải và một người ở xã Phú Nhuận đều ở huyện Lục Ngạn. Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do xe ô tô mất lái. Công an huyện Lục Ngạn đang điều tra vụ việc.