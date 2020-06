Hải Phòng: Xúc phạm nhau qua tin nhắn, nhân viên cũ bị vợ chồng chủ cửa hàng thời trang đánh "sấp mặt" ngay giữa đường

Thông tin cho hay, người phụ nữ áo đen hết lôi kéo quần áo rồi lại túm tóc, ngồi đè lên người... đánh nữ nhân viên rất dã man trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong khi đó, người đàn ông đi cùng cũng dùng chân đạp vào người nữ nhân viên này.

Trong đoạn clip còn ghi nhận hình ảnh nam thanh niên mặc áo trắng ngăn cản nhóm trên đánh người cũng bị những người này đánh không thương tiếc. Sự việc ban đầu diễn ra trong cửa hàng trên.

Sau khi chủ cửa hàng yêu cầu "đi ra khỏi cửa hàng của em", nhóm người trên cầm tóc, kéo áo, lôi nữ nhân viên ra khỏi cửa hàng để tiếp tục đánh đập. Sau ít phút lực lượng công an đi tới thì vụ việc mới dừng lại.

Vụ ẩu đả khiến người dân xôn xao

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Công an phường Lạc Viên cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng Công an phường Lạc Viên kịp thời có mặt tại hiện trường, ngăn cản vụ xô xát, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ngay sau đó vụ việc được can thiệp

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21h20 ngày 29/6, Phạm Thanh Thúy (31 tuổi, trú tại đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng) đi cùng chồng và một người quen tới cửa hàng ở đường Đà Nẵng tìm chị P.T.N.A. (19 tuổi, trú tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) và xông vào đánh chị N.A. Tuy nhiên, do nơi diễn ra sự việc gần đồn công an nên kịp thời được can thiệp.



Ngay sau đó, Phạm Thanh Thúy cùng 2 người còn lại được đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, chị P.T.N.A. từng là nhân viên bán hàng tại cửa hàng thời trang do Phạm Thanh Thúy làm chủ. Cả 3 người chưa có tiền án tiền sự.

Sau khi N.A. nghỉ tại đây, do mâu thuẫn cá nhân và những lời nói xúc phạm nhau qua tin nhắn gây bức xúc, Phạm Thanh Thúy có hẹn gặp N.A. để giải quyết, nói chuyện cho rõ ràng nhưng chị N.A. không đến.

Sau đó, Thúy cùng chồng và một người quen đến cửa hàng nơi N.A. làm việc để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang phối hợp Công an phường Lạc Viên điều tra, làm rõ.