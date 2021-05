Hải Phòng thông tin các trường hợp liên quan đến ca dương tính mới tại Hà Nội

Xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, trường hợp cháu N.V.C, nam, sinh năm 2010, có địa chỉ ở P1509 Park 11, Time City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đêm 22/5/2021, trong quá trình chờ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 do Bệnh viện Vinmec Hà Nội thực hiện, cháu C. được bố mẹ chở bằng ôtô riêng về nhà ông bà nội (ông N.X.C 1957, bà L.T.L 1961, địa chỉ số 96 L.Kh.Th., thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng).

Khi về nhà ông bà, cháu N.V.C lên thẳng phòng ngủ, bố mẹ cháu C. cũng quay về Hà Nội ngay (không tiếp xúc với ai), ông bà cháu cũng chưa tiếp xúc với ai sau đó.

Đến sáng sớm 23/5/2021, Sở Y tế nhận được thông tin cháu C. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được tin về ca bệnh, Sở Y tế Hải Phòng và huyện An Lão đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, phong tỏa, phun khử khuẩn nơi ca bệnh có mặt, điều tra dịch tễ, truy vết F1, F2.

Do gia đình cháu C. đang sinh sống tại Hà Nội, để thuận lợi trong chăm sóc, sau khi xin ý kiến, ngành y tế đã chuyển cháu về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi, điều trị.

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, ông bà cháu C. cũng đã được đưa đi cách ly tập trung, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm lần 1, kết quả đã âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hải Phòng và huyện An Lão đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.