Hải Phòng: Tạm dừng tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ trưa 17/7

Nhằm chủ động ứng phó trước diễn biến của bão số 1 (tên quốc tế là bão Talim), UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa phát đi thông báo yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo cho các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà nghỉ, khách sạn đóng trên địa bàn chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết phòng, chống bão. Khuyến cáo nhân dân không đi lại tại các khu vực gần bờ biển (bến cảng, cầu tàu, các bãi tắm...) và ngoài đường trong thời gian bão đổ bộ.

Tạm dừng hoạt động tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ trưa 17/7 để chủ động ứng phó với bão số 1. (Ảnh minh hoạ: Minh Khang)

Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vịnh, các cơ quan đơn vị liên quan thông báo tạm dừng hoạt động tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các bãi tắm trên địa bàn huyện Cát Hải từ 12h ngày 17/7/2023.

UBND huyện Cát Hải yêu cầu Đồn Biên phòng Cát Bà, Đồn Biên phòng Cát Hải khẩn trương bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển về các vị trí tránh trú theo quy định, nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi hoạt động trong thời gian diễn biến của bão số 1.

Cảng vụ Cát Hải Phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Bà, Ban Quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các cơ quan liên quan tổ chức đình chỉ các tuyến vận tải đường thủy nội địa, đường bộ theo quy định.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cát Hải chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tổ chức thông báo, hướng dẫn các đơn vị vận tải hành khách có phương án tạm dừng hoạt động trong thời gian bão đổ bộ. Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm hậu cần, phương tiện tại chỗ, huy động các phương tiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phòng, chống lũ lụt nếu xảy ra.

UBND huyện Cát Hải cũng yêu cầu Công an huyện triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân, không để các đối tượng lợi dụng tình hình thời tiết để trộm cắp tài sản các khu vực dân cư, khu dự án, đình chùa, khu vực công cộng khác.

Công an huyện Cát Hải chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn khu vực Đôn Lương căn cứ tình hình thực tế diễn biến thời tiết tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế các phương tiện lưu thông (đặc biệt là các phương tiện thô sơ), tuyệt đối không để người và phương tiện dừng, đỗ trên cầu Tân Vũ trong thời gian bão đổ bộ.

Ban Quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà Chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Bà, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn khu vực Cát Bà (lực lượng công an, công chức xã, thị trấn) tổ chức di chuyển, sắp xếp tàu thuyền, cơ sở bè nuôi trồng thủy sản, dịch vụ thủy sản, bè kinh doanh và sơ tán nhân dân (ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em) trên các cơ sở nuôi trồng thủy sản về nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 17h ngày 17/7/2023.