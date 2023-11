Hải Phòng: Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng rồi ôm vợ đốt

Ngày 25/11, trao đổi với PV Báo PNVN, bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, cho biết, đang chỉ đạo Hội LHPN huyện An Dương đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình về vụ việc người chồng tẩm xăng vào người rồi ôm vợ, châm lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng anh M.V.H. (SN 1988, xã Đồng Thái, huyện An Dương) và chị Đ.T.H. xảy ra mâu thuẫn nên chị H. bỏ về nhà bố mẹ đẻ (ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy)

Ngày 19/11, anh H. đã đến nhà bố mẹ vợ tạt sơn và gây rối, sau đó đã được công an xã triệu tập để giáo dục, nhắc nhở.

Đến chiều ngày 24/11, anh H. tiếp tục đến nhà bố mẹ vợ để gây rối, công an xã đã tới địa bàn xác minh và mời toàn bộ những người liên quan về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, anh H. đã bỏ đi.

Khi chị H. chở mẹ đẻ của mình lên trụ sở công an xã thì gặp anh H. đi ngược chiều, do sợ hãi nên chị H. quay đầu xe bỏ chạy thì bị anh H. đuổi theo.

Khi áp sát, anh H. ôm lấy vợ, lúc này người anh H. đã được tẩm xăng, trước khi châm lửa đốt, anh H. còn nói "Hôm nay mẹ con mày chết với bố rồi". Rất may, lực lượng công an có mặt kịp thời nên chị H. chỉ bị bỏng một bên tay. Còn anh H. được lực lượng công an dùng bình chữa cháy dập tắt lửa trên người và đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.