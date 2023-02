Hải Phòng: Điều tra vụ TNGT giữa hai xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong

Theo xác định của Công an quận Ngô Quyền, vào hồi 0h40 ngày 16/2, tại khu vực ngã 4 Media Mart gần toà nhà Madelise LHP trên đường Lê Hồng Phong (đoạn qua địa phận phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy nhãn hiệu Air Blade mang BKS 89G2 - 014.41 do anh Ngô văn Dương (HKTT tại xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) chở chị Phạm Thị Nam (HKTT tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) với xe máy nhãn hiệu Vision mang BKS 36B8 - 741.82 đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tại nạn giữa hai xe máy đã khiến chị Nam bị tử vong tại chỗ, anh Dương bị thương được đi cứu chữa tại cơ sở y tế, 2 xe máy bị hỏng. Người nam giới điều khiển xe máy mang BKS 36B8 - 741.82 đã rời khỏi hiện trường.



Công an quận Ngô Quyền hiện đang thụ lý, xác minh điều tra vụ việc. Công an quận Ngô Quyền đề nghị người điều khiển xe máy mang BKS 36B8 - 741.82 đến Công an quận Ngô Quyền để làm rõ vụ việc.