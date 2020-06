Hải Phòng: Cảnh sát nổ súng trấn áp nhóm "anh chị" hỗn chiến trong đêm vì... chuyện tình cảm

Công an thành phố Hải Phòng thông tin, vào 22 giờ ngày 31/5, trước cửa nhà 64, đường Võ Thị Sáu (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng.

Hiện trường vụ nổ súng trong đêm 31/5 trước cửa nhà 64 Võ Thị Sáu. Ảnh: CATP

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự công an quận Ngô Quyền và Công an phường Máy Tơ đã xuống hiện trường trấn áp nhóm đối tượng. Thấy công an, một số đối tượng liền bỏ chạy, 4 đối tượng còn lại có những hành vi chống đối buộc lực lượng công an phải nổ súng cảnh cáo để trấn áp, đưa về trụ sở.

Bước đầu xác minh cho thấy, nguyên nhân hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng có liên quan đến chuyện tình cảm.