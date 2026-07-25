Theo đó, Chiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, gần gầm cầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường Dương Kinh, sau khoảng 30 giờ kể từ khi gây án. Ngay sau đó, nghi phạm được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7, chị T.T.A (SN 1989, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy trước cửa khách sạn Việt Úc thì bất ngờ bị Phạm Văn Chiến điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh áp sát. Nghi phạm dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng Phạm Văn Chiến bị khống chế, bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy. Ảnh: CTV.

Mặc dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, chị A. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Chiến điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Qua quá trình truy xét, lực lượng Công an TP Hải Phòng đã xác định nơi lẩn trốn của nghi phạm và tổ chức bắt giữ. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Phạm Văn Chiến và nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.