Vụ việc một phụ nữ bị đâm tử vong xảy ra đêm 22/7 tại khu vực gần một khách sạn trên địa bàn phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng) đã khiến dư luận bàng hoàng. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, nạn nhân trong vụ việc là chị T.T.A. (SN 1989, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 22/7, chị A. đang ngồi trên xe máy đỗ trước cửa khách sạn V.U. thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy đi tới, dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người khiến chị này tử vong. Gây án xong, đối tượng điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi nắm bắt thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã huy động tổ công tác xuống hiện trường điều tra. Nghi phạm gây ra vụ việc được xác định là P.V.C. (SN 1985, ở xã Kiến Minh, TP Hải Phòng). Hiện cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với các đơn vị truy bắt nghi phạm, điều tra vụ án.

Báo VnExpress cho biết thêm, nhà chức trách nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.