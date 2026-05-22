Theo các quyết định mới nhất từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), hai doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nổi tiếng đã bị xử phạt do sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2.

Thuốc viên nén bao phim Aclon (Aceclofenac 100mg) của Công ty Shinpoong Daewoo bị xác định vi phạm chất lượng mức độ 2 và buộc phải tiêu hủy toàn bộ. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo (Đồng Nai) bị xử phạt 70 triệu đồng. Sản phẩm vi phạm là thuốc viên nén bao phim Aclon (Aceclofenac 100mg), số lô ACT3003, ngày sản xuất 28/4/2023. Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp này buộc phải tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm và tự chi trả mọi chi phí liên quan. Quyết định này do Phó Cục trưởng Tạ Mạnh Hùng ký ban hành vào ngày 21/5/2026.

Tương tự, Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm (TP.HCM) cũng nhận mức phạt 70 triệu đồng. Lô thuốc viên nén bao phim Aceclofenac STELLA 100mg (số lô 070423) của công ty này bị xác định vi phạm chất lượng mức độ 2 và buộc phải tiêu hủy hoàn toàn.

Không chỉ vi phạm về chất lượng sản xuất, một số doanh nghiệp khác còn bị xử lý nghiêm vì bán thuốc sai đối tượng và nhập khẩu trái phép.

Công ty Dược phẩm Hoàng Đức: Bị phạt 35 triệu đồng do có hành vi bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt (thuốc độc) cho cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh. Hành vi này được xác định tái diễn 7 lần, là tình tiết tăng nặng nên cơ quan quản lý đã áp dụng mức phạt gấp đôi so với cá nhân vi phạm cùng lỗi.

Sản phẩm Aceclofenac STELLA 100mg của Công ty Stellapharm cũng nằm trong danh sách các lô thuốc không đạt chuẩn bị cơ quan chức năng yêu cầu tiêu hủy. Ảnh minh hoạ

Công ty XNK Y tế Delta (Bắc Ninh): Bị phạt 95 triệu đồng do nhập khẩu và kinh doanh các loại thuốc cổ truyền (Canease, Sâm nhung dưỡng tâm, Thông tâm lạc) khi chưa được cấp phép phạm vi này trong giấy chứng nhận kinh doanh. Do tái phạm nhiều lần (15 đợt nhập khẩu), công ty còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc trong 5 tháng tại địa điểm kinh doanh ở Từ Sơn, Bắc Ninh.

Công ty GAMMA và Pharmedic: Tổng mức phạt lên tới 165 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và thuốc.

Các quyết định xử phạt nêu trên đều căn cứ theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt trong vòng 10 ngày. Nếu chậm trễ, tổ chức vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Động thái quyết liệt này từ đầu năm đến nay cho thấy nỗ lực của Bộ Y tế trong việc siết chặt kỷ cương thị trường, ngăn chặn tình trạng thuốc kém chất lượng và kinh doanh trái phép nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cục Quản lý Dược cũng đã giao các Sở Y tế địa phương phối hợp giám sát chặt chẽ việc thực thi các biện pháp khắc phục hậu quả của các doanh nghiệp này.