Hai người đàn ông tử vong bất thường tại Bình Dương

Khoảng 15h chiều nay (21/3) người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong lùm cây gần đường Lê Văn Tách (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và trình báo công an.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trong lùm cây

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đến khám nghiệm hiện trường. Gần thi thể người đàn ông, công an phát hiện có chiếc xe đạp nghi của nạn nhân. Theo người dân địa phương, nạn nhân sống gần nơi phát hiện thi thể, trước đó người này có bệnh phải nằm viện điều trị.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng bảo vệ

Cũng trong chiều nay, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng bảo vệ một công ty bên đường số 6 thuộc Khu công nghiệp Đồng An (phường Bình Hòa). Được biết, nạn nhân làm nghề bảo vệ cho công ty.

Công an hai địa phương nói trên đang điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.