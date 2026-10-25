Sau nhiều năm chờ đợi, tối 24/10, đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hàng chục nghìn người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành trong nước và nước ngoài đổ về Hà Nội để gặp lại G-Dragon, Taeyang và Daesung trong một đêm nhạc được mong chờ.

Trên sân khấu được đầu tư công phu, BIGBANG mang đến loạt bản hit gắn liền với tên tuổi như “Tonight”, “Fantastic Baby”, “Lies”, “Haru Haru” và “BANG BANG BANG”. Những màn trình diễn sôi động, hiệu ứng sân khấu và pháo hoa rực rỡ cùng khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình. Với nhiều V.I.P, đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là dịp sống lại những ký ức gắn với thanh xuân.

Sức hút của sự kiện không dừng lại trong khuôn viên sân vận động. Lượng người hâm mộ đổ về Thủ đô còn kéo theo nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống và tham quan tăng cao, mở ra cơ hội cho nhiều lĩnh vực dịch vụ.

Tổng thu du lịch Hà Nội trong hai ngày concert có thể đạt 650–800 tỷ đồng

Theo VnExpress, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc AZA Travel nhận định hai đêm concert BIGBANG có khả năng tạo tác động kinh tế đáng kể đối với du lịch Thủ đô. Nếu áp dụng phương pháp thống kê tương tự sự kiện BLACKPINK biểu diễn tại Hà Nội năm 2023, tổng thu từ khách du lịch trong hai ngày 24–25/10 có thể đạt 650–800 tỷ đồng.

Cơ sở để đưa ra ước tính này là lượng khách và mức chi tiêu dự kiến trong thời gian diễn ra sự kiện. Với concert BIGBANG, ông Đạt đặt kịch bản Hà Nội đón khoảng 175.000–190.000 lượt khách, mỗi lượt chi tiêu trung bình 3,7–4,2 triệu đồng. Từ đó, tổng thu du lịch trong hai ngày có thể đạt mức nêu trên. Tuy nhiên, ông lưu ý đây là phép tính theo các kịch bản giả định, chưa phải dự báo chính thức.

Người hâm mộ chụp ảnh tại sân vận động Mỹ Đình trong chiều ngày 24/10

Để so sánh, theo ước tính của Sở Du lịch Hà Nội, trong hai ngày 29–30/7/2023, thời điểm BLACKPINK tổ chức concert tại Mỹ Đình, Hà Nội đón khoảng 170.000 lượt khách du lịch, với tổng thu ước tính 630 tỷ đồng. Mức chi tiêu bình quân được tính vào khoảng 3,7 triệu đồng mỗi lượt. Theo ông Đạt, lượng khán giả đến xem hai đêm diễn khi đó được ước tính khoảng 67.000–70.000 người, gồm khoảng 3.000 khách quốc tế.

Với BIGBANG, ban tổ chức chưa công bố số vé bán ra. Vé cả hai đêm đã bán hết chỉ sau khoảng một tiếng rưỡi trong đợt mở bán cuối ngày 17/8.

Hai đêm concert BIGBANG có khả năng tạo tác động kinh tế đáng kể đối với du lịch Thủ đô.

Cần lưu ý, con số 650–800 tỷ đồng là tổng thu du lịch dự kiến của Hà Nội trong hai ngày, không đồng nghĩa toàn bộ khoản tiền này phát sinh trực tiếp từ concert BIGBANG. Thành phố vẫn có hoạt động du lịch thường xuyên ngay cả khi không diễn ra sự kiện. Muốn xác định chính xác phần doanh thu tăng thêm do concert tạo ra, cần tiếp tục thống kê lượng khách mới, thời gian lưu trú tăng thêm và mức chi tiêu thực tế.

Lượt đặt vé máy bay tăng 74%, nhiều khách sạn quanh Mỹ Đình kín phòng

Dù tổng thu cuối cùng vẫn cần được kiểm chứng bằng số liệu sau sự kiện, các chỉ dấu về nhu cầu di chuyển và lưu trú đã cho thấy sức hút của hai đêm diễn. Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23–26/10 tăng 74%, trong khi số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung tháng 10, nhu cầu du lịch đến Hà Nội trên nền tảng này tăng 45%.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23–26/10 tăng 74%

Đáng chú ý, ngay trong đợt mở bán vé concert sớm ngày 14/8, lượng đặt vé máy bay và khách sạn phục vụ chuyến đi đến Hà Nội tăng gấp 6 lần mức trung bình ngày. Các thị trường gửi khách nổi bật gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Seoul, Đài Bắc, Nagoya và Busan. Điều này cho thấy sức hút của BIGBANG không chỉ giới hạn ở cộng đồng người hâm mộ trong nước mà còn mở rộng tới một bộ phận khán giả quốc tế.

Nhu cầu lưu trú cũng tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình. Theo dữ liệu Trip.com, các khách sạn trong bán kính 3 km quanh sân vận động đã ghi nhận tình trạng hết phòng cho dịp concert từ cuối tháng 7; lượng đặt phòng giai đoạn 23–24/10 cao gấp khoảng 15 lần mức trung bình ngày trong tháng.

Ngay trong đợt mở bán vé concert sớm ngày 14/8, lượng đặt vé máy bay và khách sạn phục vụ chuyến đi đến Hà Nội tăng gấp 6 lần mức trung bình ngày. Ảnh: Hoàn Như

Hiệu ứng kinh tế từ những sự kiện âm nhạc quy mô lớn không chỉ nằm ở vé xem hay phòng khách sạn. Người hâm mộ còn chi tiêu cho phương tiện di chuyển, ăn uống, mua sắm và tham quan trong thời gian ở Hà Nội. Khi concert được kết nối với các sản phẩm du lịch như tour ẩm thực, tham quan phố cổ, trải nghiệm văn hóa hay những điểm đến ngoại thành, thời gian lưu trú của du khách có thể kéo dài hơn và lợi ích mở rộng tới nhiều nhóm doanh nghiệp địa phương.

Hai đêm BIGBANG không chỉ là sự kiện giải trí được người hâm mộ mong chờ, mà còn là phép thử cho khả năng khai thác du lịch âm nhạc của Hà Nội. Nếu sức hút từ sân khấu được chuyển hóa thành những trải nghiệm du lịch đa dạng và thời gian lưu trú dài hơn, hiệu quả mà concert mang lại có thể vượt ra ngoài hai đêm biểu diễn tại Mỹ Đình.