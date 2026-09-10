UBND phường Việt Hưng vừa có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ngành về sự cố trong tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đức Giang, phân hiệu Thượng Thanh xảy ra trong hai ngày 7-8/9.

Theo báo cáo, sự cố chủ yếu liên quan đến việc suất ăn giao chậm , không bảo đảm định lượng và có thay đổi thực đơn. Sau khi kiểm tra, UBND phường Việt Hưng yêu cầu chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty TNHH Hương Việt Sinh và tổ chức phương án thay thế từ 9/9.

Hai ngày liên tiếp học sinh phải chờ cơm

Trường Tiểu học Đức Giang hiện tổ chức bữa ăn bán trú tại điểm trường chính và phân hiệu Thượng Thanh với 760 học sinh đăng ký. Đơn vị cung cấp suất ăn ban đầu là Công ty TNHH Hương Việt Sinh.

Xe tải vận chuyển cơm còn chưa được làm sạch đến trường khiến phụ huynh bức xúc.

Theo thỏa thuận, suất ăn phải được giao đến trường chậm nhất 10h15 phút để bảo đảm sinh hoạt của học sinh.

Tuy nhiên, trong trưa 7/9, tại phân hiệu Thượng Thanh, việc giao suất ăn diễn ra chậm. Khối 1 và 2 đến 11h45 mới nhận được cơm; khối 3 nhận lúc 12h30. Học sinh khối 4 và 5 phải chờ đến 13h40 mới có đủ cơm ăn.

Báo cáo của UBND phường Việt Hưng cũng ghi nhận bữa ăn ngày 7/9 có tình trạng định lượng không bảo đảm, chưa đủ dinh dưỡng so với thực đơn. Việc giao cơm chậm khiến học sinh phải chờ đợi, một số phụ huynh bức xúc và phản ứng tại trường. Nhà trường cho biết đã linh hoạt lấy sữa tươi tiệt trùng của bữa phụ cho học sinh uống tạm trong thời gian chờ cơm.

Ngay trong ngày 7/9, UBND phường Việt Hưng cử cán bộ xuống trường phối hợp xử lý. Đến 15h, nhà trường, công ty cung cấp suất ăn và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cuộc họp để giải trình, tìm phương án khắc phục. Tại cuộc họp lúc 16h, đại diện Công ty TNHH Hương Việt Sinh nhận trách nhiệm và cho rằng nguyên nhân là thời gian từ khi trúng thầu đến khai giảng ngắn, công ty chưa kịp sắp xếp bếp nấu tại phân hiệu Thượng Thanh.

Do khối lượng công việc và số tuyến vận chuyển phát sinh lớn trong ngày đầu triển khai, một số tuyến giao nguyên liệu gặp tắc đường, nhân sự vận chuyển suất ăn mới nên thời gian thực tế phát sinh ngoài dự kiến.

Sự cố ‘xe tải vận chuyển cơm còn dính bụi’

Dù cam kết khắc phục, ngày 8/9, Công ty TNHH Hương Việt Sinh tiếp tục giao suất ăn muộn so với thời gian thỏa thuận. Theo báo cáo, suất ăn ngày này còn không đúng định lượng và có thay đổi thực đơn so với nội dung công khai, do công ty áp dụng thực đơn của bếp trung tâm nhưng chưa kịp thông báo cho nhà trường.

Trong tình huống khẩn cấp, công ty sử dụng một xe chuyên dụng chở hơn 400 suất ăn cho học sinh khối 1, 2, 3. Đồng thời, công ty thuê xe vận chuyển của bên thứ ba để chở khoảng 300 suất cơm đã chia khay, đóng nắp kín, đến trường vào khoảng 12h. Báo cáo nêu nền xe vận chuyển số 2 chưa kịp làm sạch, còn dính bụi.

Diễn biến này tiếp tục khiến một số phụ huynh bức xúc, vào khu vực bếp và sân trường quay video, đồng thời đề nghị thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn.

Chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn

Trước tình hình trên, chiều 8/9, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng chủ trì cuộc họp với nhà trường và Công ty TNHH Hương Việt Sinh.

UBND phường yêu cầu công ty tiếp tục miễn phí toàn bộ suất ăn ngày 8/9 và chấm dứt hợp đồng gói thầu cung cấp suất ăn tại Trường Tiểu học Đức Giang.

Để không làm gián đoạn hoạt động bán trú, phường chỉ định Công ty TNHH TM và DV Hồng Anh, một đơn vị nằm trong danh sách trúng thầu, tổ chức phương án thay thế từ ngày 9/9.

UBND phường đồng thời thành lập ba tổ công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các bếp của nhà trường từ ngày 9/9 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với Công ty TNHH Hương Việt Sinh, phường yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, có thư xin lỗi gửi phụ huynh, học sinh và nhà trường. Công ty cũng phải hoàn thành sửa chữa bếp ăn tại phân hiệu Thượng Thanh chậm nhất ngày 12/9/2026 để có phương án tổ chức nấu tại chỗ.

Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh nấu ăn tại trường ngày 9/9.

Bữa ăn ngày 9/9 được tổ chức lại trường

Từ ngày 9/9, nhà trường triển khai phương án tổ chức nấu ăn tại bếp của phân hiệu Thượng Thanh, dưới sự giám sát của cơ quan chuyên môn, nhà trường và phụ huynh.

Theo báo cáo, công tác vận chuyển, tiếp nhận nguyên liệu được thực hiện đúng thời gian; quy trình kiểm thực ba bước được giám sát từ 4h30 cho đến khi kết thúc công tác bán trú. Các suất ăn được báo cáo bảo đảm nóng sốt, đủ định lượng và cân đối dinh dưỡng theo thực đơn đã công khai.

Tổng cộng 930 học sinh tại điểm trường chính và 680 học sinh tại phân hiệu Thượng Thanh được tổ chức ăn bán trú trong ngày 9/9. Báo cáo cho biết học sinh ăn uống bình thường, không còn tình trạng thiếu suất hoặc bỏ thừa nhiều thức ăn.

Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhiều phụ huynh trực tiếp chứng kiến quá trình tổ chức bữa ăn, bày tỏ sự hài lòng trước phương án thay đổi.

Theo báo cáo, đến 13h30 ngày 9/9, UBND phường Việt Hưng cho biết không ghi nhận ca ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.