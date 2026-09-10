140 học sinh không tới lớp vì phụ huynh phản đối sáp nhập điểm trường

Ngày 10/9, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn hiện còn 140 học sinh tiểu học chưa đến trường. Đây là những học sinh trước đó theo học tại điểm lẻ Tiến Sơn thuộc Trường Tiểu học Tân Sơn (nay là Trường Tiểu học Quỳnh Tam).

Điểm trường lẻ Tiến Sơn (thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, Nghệ An).

Theo phương án của địa phương và nhà trường, toàn bộ học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn sẽ được chuyển về học tập trung tại điểm trường chính hoặc phân hiệu Tân Sơn. Tuy nhiên, một bộ phận phụ huynh chưa đồng thuận nên nhiều ngày qua, con em họ vẫn chưa đến lớp. Hiện chỉ có khoảng 20 học sinh đến trường.

Điểm trường xuống cấp, nguy cơ mất an toàn

Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Trong năm học vừa qua, nơi đây có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Sau 28 năm sử dụng, cơ sở vật chất tại điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn mất an toàn đối với học sinh và giáo viên.

Ngày 29/8, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với UBND xã Quỳnh Tam khảo sát thực tế tại điểm lẻ Tiến Sơn và điểm trường chính.

Điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính Trường Tiểu học Quỳnh Tam khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn đảm bảo, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Tân Sơn đã ban hành kế hoạch chuyển học sinh và cơ sở vật chất từ điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính và phân hiệu Tân Sơn trong năm học 2026-2027.

Ngày 21/7/2026, Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Tam thống nhất chủ trương chuyển học sinh điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trung tâm.

Sau đó, UBND xã Quỳnh Tam tổ chức các cuộc làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, các tổ chức, đơn vị liên quan và thôn Tiến Sơn; đồng thời đối thoại với phụ huynh, người dân để tuyên truyền về phương án chuyển học sinh về điểm trường trung tâm.

Trong khoảng một tháng qua, chính quyền địa phương, nhà trường, giáo viên và các tổ chức, đoàn thể đã nhiều lần vận động phụ huynh đưa con em đến trường. Tuy nhiên, đến nay chỉ khoảng 20 học sinh trở lại lớp.

Các phòng học đều xuống cấp nghiêm trọng. Phần trên mái được làm bằng gỗ, bịt bạt tránh dột.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 29/8, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với UBND xã Quỳnh Tam và Trường Tiểu học Tân Sơn khảo sát thực tế tại điểm lẻ Tiến Sơn và điểm trường chính.

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định điểm lẻ Tiến Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên. Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu Tân Sơn đã được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng điều kiện để tiếp nhận toàn bộ học sinh từ điểm lẻ Tiến Sơn.

Ngày 1/9, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản đề nghị UBND xã Quỳnh Tam xây dựng kế hoạch, tiếp tục vận động toàn bộ học sinh điểm lẻ Tiến Sơn về học tại phân hiệu Tân Sơn hoặc điểm trường chính, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Phân hiệu và điểm trường chính Tiểu học Quỳnh Tam được xây dựng khang trang.

Bố trí xe đưa đón, bán trú để phụ huynh yên tâm

Theo ông Mai Văn Lam, để tạo thuận lợi cho học sinh khi chuyển đến điểm trường mới, xã Quỳnh Tam đã đầu tư xây dựng một tuyến đường mới, sạch đẹp, giúp rút ngắn khoảng cách đi lại giữa thôn Tiến Sơn và trường học khoảng 2km.

Nhà trường cũng bố trí xe đưa đón học sinh, đồng thời tổ chức ăn bán trú cả ngày để giảm khó khăn trong việc đưa đón và chăm sóc các em.

“Xã còn tạo điều kiện bố trí việc làm cho phụ huynh tại các nhà máy may, nhà máy giày để sau khi đưa con đến trường, phụ huynh có thể thuận đường đi làm. Chúng tôi đã đầu tư cơ sở vật chất, bố trí các điều kiện học tập, ăn bán trú cho học sinh. Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn chưa đồng tình”, ông Lam nói.

Các phòng học tại điểm lẻ Tiến Sơn không còn đảm bảo an toàn cho việc dạy và học.

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường và các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động phụ huynh, giải thích rõ chủ trương và những điều kiện bảo đảm an toàn, học tập cho học sinh khi chuyển về điểm trường chính, phân hiệu của trường.

Mục tiêu của địa phương là sớm đưa toàn bộ học sinh trở lại lớp, bảo đảm quyền được học tập của các em, đồng thời tạo môi trường giáo dục an toàn, ổn định trong năm học mới.