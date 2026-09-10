Ngày 11-9, Trường Tiểu học Kim Bài (Thanh Oai) tổ chức bán trú trở lại

Năm học 2026-2027, xã Thanh Oai có 14/18 cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú, gồm 11 trường mầm non thực hiện nấu ăn tại trường và 3 trường tiểu học sử dụng suất ăn sẵn với khoảng 3.000 học sinh đăng ký, gồm Trường Tiểu học Kim Bài, Trường Tiểu học Thanh Oai, Trường Tiểu học Phương Trung.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Oai, việc đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn được thực hiện theo quy định. Từ ngày 7-9 đến nay, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc cung cấp suất ăn bán trú tại 3 trường tiểu học.

Đại diện lãnh đạo xã Thanh Oai báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Lê Nguyễn

Qua kiểm tra, giám sát và tổng hợp thông tin phản ánh từ các trường trong ngày 7 và 8-9, UBND xã ghi nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức cung cấp suất ăn. Cụ thể, tại một số thời điểm, việc giao suất ăn chưa bảo đảm thời gian theo yêu cầu; dụng cụ chuyên dụng chưa đầy đủ theo quy định... Một số nội dung liên quan đến phương tiện, điều kiện vận chuyển cũng cần được chấn chỉnh.

Qua rà soát bước đầu, UBND xã xác định những tồn tại phát sinh trong những ngày đầu tổ chức bữa ăn bán trú chủ yếu liên quan đến khả năng tổ chức thực tế của đơn vị cung cấp khi triển khai đồng thời số lượng lớn suất ăn tại các điểm trường.

UBND xã Thanh Oai đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, đồng thời tổ chức làm việc với đơn vị cung cấp, các nhà trường, đại diện phụ huynh học sinh và các thành phần liên quan để yêu cầu khắc phục nhằm bảo đảm quyền lợi, an toàn cũng như điều kiện tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Lê Nguyễn

UBND xã cũng tiếp tục rà soát hồ sơ đánh giá, kết quả kiểm tra, biên bản làm việc, nội dung cam kết và quá trình tổ chức thực tế. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc thiếu sót thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào, địa phương sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định.

Tại cuộc làm việc, đại diện Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương, các nhà trường đã trao đổi, bàn bạc phương án lựa chọn nhà cung cấp thay thế nhằm bảo đảm việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.



Theo phương án được thống nhất, Trường Tiểu học Kim Bài sẽ tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại từ ngày mai (11-9). UBND xã Thanh Oai tiếp tục giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn; đồng thời mời đại diện Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của 2 trường tiểu học còn lại trên địa bàn trực tiếp tham gia giám sát tại trường.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, nếu các điều kiện tổ chức bữa ăn đều đáp ứng yêu cầu và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú sẽ được triển khai đồng loạt tại cả 3 trường tiểu học trên địa bàn từ ngày 14-9.