Hai nam diễn viên gạo cội Hàn Quốc qua đời

“Diễn viên quốc dân” Byun Hee Bong qua đời ở tuổi 81

Isplus đưa tin “diễn viên quốc dân” Byun Hee Bong qua đời vào sáng 18/9, hưởng thọ 81 tuổi. Nam diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy năm 2019. Bệnh tình thuyên giảm nhưng ông không thể chiến thắng được bệnh tật sau khi tái phát.

Diễn viên gạo cội Byun Hee Bong qua đời ở tuổi 81 sau thời gian chống chọi bệnh tật.

Byun Hee Bong ra mắt với tư cách diễn viên lồng tiếng trong đợt tuyển dụng lần thứ 2 của MBC năm 1966. Tiếp đó, ông mở rộng sự nghiệp với tư cách là diễn viên, thực hiện nhiều hoạt động trên truyền hình trong hơn 50 năm. Suốt quá trình đó, diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả khi xuất hiện trong các tác phẩm như My Girlfriend is Gumiho, Pinocchio … và dự án của đạo diễn Bong Joon Ho như Dog of Flanders, Memories of Murder, The Host , Okja.

Ông đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Mr. Sunshine và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Sự thật này đã nam nghệ sĩ tiết lộ trên chương trình giải trí Niger Charm của tvN phát sóng năm 2019 và nhận được sự động viên của nhiều khán giả.

Byun Hee Bong nhận Giải thưởng được yêu thích ở hạng mục truyền hình tại Cuộc thi nghệ thuật Baeksang lần thứ 21 và Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 27 cho The Host. Năm 2020, cố nghệ sĩ nhận Huân chương Văn hóa Eungwan, ghi nhận những đóng góp của ông cho các lĩnh vực văn hóa đại chúng.

Tang lễ của diễn viên quá cố được tổ chức tại phòng 17 nhà tang lễ bệnh viện Samsung Seoul lúc 12h30 ngày 20/12, theo SBS News.

Nam diễn viên Noh Young Kook qua đời khi đang quay dở bộ phim

Nguồn tin từ thông báo Noh Young Kook đã qua đời sáng 18/9, hưởng thọ 74 tuổi. Nam diễn viên đang đóng vai Kang Jin Beom trong phim truyền hình Hyo Shim’s Independent Life của đài KBS 2TV.

Xportsnews cho biết bộ phim đang dang dở của cố diễn viên đã hoàn thành việc quay tập thứ 10. Việc tìm kiếm diễn viên thay thế sẽ được thảo luận sau khi lễ tưởng niệm Noh Young Kook kết thúc.

Nam diễn viên Noh Young Kook mất vì cơn đau tim.

Đại diện bộ phim cho biết diễn viên Noh Young Kook đột ngột qua đời vì cơn đau tim vào sáng sớm hôm nay. “Theo nguyện vọng của tang quyến, những người đang vô cùng đau buồn trước tin tức bất ngờ, tang lễ sẽ được tổ chức trong im lặng với sự tham dự của gia đình, bạn bè đồng nghiệp, tiền bối và hậu bối. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của người đã khuất và cầu nguyện cho linh hồn ông được yên nghỉ” – phía đại diện bộ phim chia sẻ.

Noh Young Kook sinh năm 1948, ra mắt năm 1974 với tư cách là một trong những tân binh tài năng trong đợt tuyển dụng lần 7 của MBC. Ông đóng ấn tượng sâu đậm trong các tác phẩm như The King Of Tears, Lee Bang Won, The Dawn of the Empire, Người hàng xóm quyến rũ, Muôn nẻo tình yêu, Ngàn lần yêu em, Bằng chứng ngoại tình, Con mắt của bình minh, Thế Tông Đại vương…

Năm 1988, ông kết hôn với nữ diễn viên kém 13 tuổi Seo Gap Sook, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 9 năm. Năm 2006, ông tái hôn với người phụ nữ ngoài ngành cùng tuổi và có hai con gái.

Tang lễ của cố diễn viên được tổ chức tại phòng 8, bệnh viện Đại học Hanyang, Seoul. Nơi an nghỉ của nghệ sĩ là công viên tưởng niệm Seoul. Tang lễ dự kiến diễn ra vào 12 giờ trưa ngày 20/9.

Theo Osen, Isplus, SBS News