Nữ diễn viên ly hôn chồng tỷ phú, bất ngờ với gia thế hôn phu mới

Chiều 22/2, tờ TVDaily đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Choi Jung Yoon (phim Bí Mật Ở Cheong Dam Dong) mới đây đã tuyên bố tái hôn với 1 nam nhân viên văn phòng kém cô 5 tuổi. Tin tức này nhanh chóng gây bàn tán, trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn xứ kim chi, bởi lẽ mỹ nhân họ Choi trước đó đã ly hôn với vị đại gia Yoon Tae Joon. Được biết, Yoon Tae Joon là người thừa kế giữa đời thực khi mẹ anh từng đảm nhận vị trí Phó chủ tịch của tập đoàn E-Land. Bản thân anh Yoon cũng mở công ty giải trí riêng mang tên FNT Entertainment hồi năm 2013.

Trên trang cá nhân vào hôm 22/1 mới đây, Choi Jung Yoon vừa chia sẻ tới người hâm mộ hình ảnh cưới đẹp long lanh. Trong bộ váy cưới lộng lẫy, nữ diễn viên khoe trọn visual cuốn hút ở tuổi 49 cùng bờ vai trần ngọc ngà, quyến rũ. Đồng thời, mỹ nhân Bí Mật Ở Cheong Dam Dong bày tỏ sự cảm kích khi nhận được những lời chúc mừng chân thành từ khán giả: "Đây là 1 tuần vô cùng ý nghĩa khi tôi nhận được vô số lời chúc mừng và sự ủng hộ từ các bạn. Tôi sẽ khắc ghi trong lòng những lời động viên, khích lệ của mọi người và tiếp tục nỗ lực, tiến về phía trước".

Choi Jung Yoon gây xôn xao khi cưới 1 nhân viên văn phòng sau khi ly hôn tỷ phú Yoon Tae Joon. Trên trang cá nhân, cô vừa khoe ảnh cưới đẹp lung linh. Ảnh: Naver

Trong bộ váy cưới tinh khôi, nữ diễn viên bừng sáng với visual trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 49. Ảnh: Naver

Từ ánh mắt cho tới biểu cảm rạng rỡ, có thể dễ dàng nhận ra Choi Jung Yoon đang đắm chìm trong hạnh phúc ở lần tái hôn này. Đáng tiếc, nữ diễn viên quyết giấu nhẹm diện mạo ông xã kém 5 tuổi trong bộ ảnh cưới. Ảnh: Naver

Nói về người chồng hiện tại, Choi Jung Yoon hạnh phúc bày tỏ: "Anh ấy rất hay thẹn thùng và mắc cỡ. Hàng xóm đều biết chuyện của chúng tôi cả rồi. Tôi và ông xã vẫn thường đi cùng nhau và mọi người xung quanh đều ủng hộ nhiệt tình. Anh ấy kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi từng đi đánh golf chung vài lần và anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc kinh doanh. Thật ra ban đầu tôi định giới thiệu anh ấy cho bạn mình cơ. Sau tất cả, chúng tôi đã đến bên nhau".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1977 còn hé lộ về mối quan hệ giữa người chồng hiện tại với con gái riêng của cô: "Thật mừng rỡ khi con gái tôi rất quý anh ấy. Con bé thậm chí còn biểu diễn tài lẻ cho anh ấy xem nữa cơ. Tôi đã cực kỳ bất ngờ luôn ấy. Hôm đó mới là lần gặp mặt thứ 3 của 2 người họ thôi nhưng con bé đã gọi anh ấy là ‘Bố’ rồi. Điều đó thật sự hết sức kỳ diệu và tôi cảm thấy rằng đây chính là định mệnh".

Choi Jung Yoon vô cùng mãn nguyện khi mối quan hệ giữa người chồng thứ 2 và con gái riêng của cô hết sức tốt đẹp. Ảnh: Nate

Choi Jung Yoon chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 1996 khi vừa tròn 19 tuổi. Cô bắt đầu nhận được sự chú ý từ khán giả Hàn Quốc qua bộ phim Chàng Trai Đáng Yêu hồi năm 1998. Từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ tiếp tục khẳng định tên tuổi và trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu qua loạt tác phẩm gây tiếng vang gồm Quý Tử Nhà Nông, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Bí Mật Ở Cheong Dam Dong,...

Choi Jung Yoon ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua nhiều bộ phim giờ vàng ăn khách. Ảnh: Naver