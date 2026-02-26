Điều khó phân chia của Tóc Tiên và Touliver sau ly hôn

Thông tin Tóc Tiên và Touliver ly hôn từng khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Thời điểm đó, bên cạnh câu chuyện tình cảm, nhiều đồn đoán xoay quanh khối tài sản chung cũng xuất hiện, trong đó có thông tin căn biệt thự từng gắn bó với hai người bị rao bán. Sau tan vỡ, Tóc Tiên chia sẻ rằng cô và Touliver đôi khi vẫn phải gặp nhau để giải quyết một số vấn đề còn liên quan. Giống như nhiều cặp đôi khác sau ly hôn, việc sắp xếp lại cuộc sống và phân chia những điều thuộc về quá khứ là điều khó tránh khỏi.

Hiện tại, Touliver vẫn sinh sống tại căn biệt thự quen thuộc, trong khi Tóc Tiên đã chuyển sang ở một căn chung cư. Mới đây, Touliver đăng tải hình ảnh chú mèo cưng từng nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của cả hai trong giai đoạn còn chung sống. Đáng chú ý, nam producer còn gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của 3 chú mèo.

Sau chuyến nghỉ Tết tại Hà Nội, Touliver trở về biệt thự và đăng ảnh bên mèo cưng (ảnh: FBNV)

Tóc Tiên mở 1 tài khoản gần 20 nghìn người theo dõi để cập nhật hình ảnh thú cưng (Ảnh: Instagram nhân vật)

Chú mèo xuất hiện trong ảnh của Touliver từng được Tóc Tiên rất yêu thích, tự tay chăm sóc (Ảnh: FBNV)

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong thời gian còn là vợ chồng, các chú mèo thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh đời thường tại biệt thự. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng trong các cuộc ly hôn, thú cưng thường là yếu tố khó phân chia vì liên quan đến tình cảm và thói quen sinh hoạt. Nếu theo dõi kỹ sẽ nhận ra thời gian qua Touliver thường xuyên khoe ảnh bên mèo cưng, thỉnh thoảng Tóc Tiên cũng xuất hiện bên các chú mèo này.

Trước đây, Tóc Tiên rất thường xuyên đăng khoảnh khắc đời thường bên trong biệt thự cùng 3 chú mèo này (ảnh: FBNV)

Sau ly hôn, Tóc Tiên hiện tập trung cho công việc và cuộc sống cá nhân. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh độc lập, thoải mái chia sẻ về không gian sống mới Cô giữ thái độ kín tiếng khi nhắc đến chuyện riêng tư. Tóc Tiên chia sẻ về việc gặp lại Touliver sau thông báo tan vỡ: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè".

Về phía Touliver, Touliver duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Nam producer tiếp tục sinh sống tại căn biệt thự quen thuộc và tập trung vào các dự án âm nhạc riêng. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh liên quan đến công việc, phòng thu, thú cưng và những khoảnh khắc đời thường giản dị. So với giai đoạn thường xuyên xuất hiện cùng Tóc Tiên, Touliver hiện hạn chế lộ diện tại sự kiện giải trí, giữ nhịp sống trầm lắng và ít phát ngôn về đời tư.