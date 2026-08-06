Hai gói mì Ý làm lộ "vết nứt" trong nhiều gia đình có hai con

Trong suy nghĩ của nhiều người, gia đình có hai con thường gắn với hình ảnh anh chị nhường nhịn em, các con yêu thương và gắn bó với nhau. Thế nhưng, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây lại cho thấy chỉ từ hai gói mì Ý, những cảm xúc bị dồn nén trong một gia đình có thể bộc lộ theo cách khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Theo nội dung đoạn clip, cậu anh trai đang học nội trú, cuối tuần mới được về nhà. Trước đó, cậu đã nhờ mẹ mua hai gói mì Ý vì rất thích món này và mong cuối tuần sẽ được ăn nó. Thế nhưng khi về đến nhà, cậu phát hiện cả hai gói mì đều đã bị em gái ăn hết.

Ngạc nhiên và thất vọng, cậu hỏi mẹ thì chỉ nhận được câu trả lời rất nhẹ nhàng: "Mẹ mua lại cho con là được mà".

Chính câu nói tưởng như vô hại ấy lại khiến cậu bé hoàn toàn sụp đổ. Em đỏ hoe mắt, quay người bỏ đi rồi nói: "Con không ăn nữa, sau này cũng không muốn ăn nữa".

Điều khiến nhiều người chú ý là cô em gái cũng nhận ra anh đang rất buồn nên đã chủ động chạy tới ôm và xin lỗi. Dù vậy, cậu bé vẫn lặng lẽ rời đi trong sự thất vọng.

Người anh trai không giấu nổi sự thất vọng sau khi biết hai gói mì Ý mình mong chờ từ lâu đã bị em gái ăn hết

Sau khi đoạn video được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng cho rằng cậu bé không khóc vì mất hai gói mì, mà vì cảm thấy mong đợi của mình không được gia đình coi trọng.

Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình viết: "Nếu biết đó là món con đặc biệt thích và đã dặn mua, chỉ cần để lại một gói thôi cũng đủ. Điều khiến đứa trẻ buồn không phải đồ ăn, mà là cảm giác mình không được đặt trong sự ưu tiên".

Một số phụ huynh khác cũng cho rằng câu nói "Mẹ mua lại cho con" vô tình đã bỏ qua cảm xúc của đứa trẻ. Theo họ, món đồ có thể mua lại bất cứ lúc nào, nhưng cảm giác chờ đợi rồi thất vọng thì không dễ xóa đi chỉ bằng một lời hứa.

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra đây là tình huống khá phổ biến trong các gia đình có nhiều con. Không ít cha mẹ vô thức mặc định con lớn phải biết nhường em, còn con nhỏ thì dễ được bỏ qua vì "Em còn bé". Lâu dần, sự nhường nhịn trở thành điều hiển nhiên thay vì một lựa chọn tự nguyện.

Nhiều cư dân mạng cho rằng điều khiến cậu bé tổn thương không phải hai gói mì Ý, mà là cảm giác mong đợi của mình không được tôn trọng

Các chuyên gia giáo dục cũng từng nhấn mạnh rằng công bằng trong gia đình không đồng nghĩa với việc chia mọi thứ thành hai phần bằng nhau. Điều quan trọng hơn là mỗi đứa trẻ đều cảm thấy nhu cầu, cảm xúc và quyền lợi của mình được cha mẹ tôn trọng. Nếu một món đồ vốn thuộc về anh nhưng lại bị lấy cho em mà không hỏi ý kiến, sau đó chỉ được bù đắp bằng lời hứa "mua cái khác", điều đứa trẻ đánh mất không chỉ là món đồ, mà còn là cảm giác được lắng nghe và được coi trọng.

Nhiều phụ huynh cho rằng thay vì luôn yêu cầu con lớn phải nhường nhịn, cha mẹ nên thiết lập những nguyên tắc rõ ràng và tôn trọng quyền sở hữu của từng đứa trẻ. Bởi đôi khi, điều làm trẻ tổn thương nhất không phải giá trị của món đồ, mà là cảm giác mình luôn phải hy sinh chỉ vì được sinh ra trước.

Theo Sohu