"Nam thần không ai ghét" đã chung thuỷ hiếm có còn dạy con cực hay: Không ép con theo ý mình, chỉ mong một điều đơn giản

Nhắc đến Trương Trí Lâm, nhiều khán giả nhớ ngay đến hình ảnh một tài tử Hong Kong (Trung Quốc) điển trai, nói không với scandal suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cuộc hôn nhân hơn 25 năm với Hoa hậu Hong Kong 1990 Viên Vịnh Nghi cũng thường được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của làng giải trí.

Thế nhưng, điều khiến nhiều bậc cha mẹ quan tâm không chỉ là chuyện tình đẹp của cặp đôi, mà còn là cách họ nuôi dạy cậu con trai duy nhất - Trương Mộ Đồng. Giữa những quan điểm khác nhau, cả hai vẫn luôn đặt sự trưởng thành và hạnh phúc của con lên trên hết.

Chỉ mong con trở thành một người tốt

So với vợ, Trương Trí Lâm được nhận xét là người có cách dạy con thoải mái hơn. Nam diễn viên từng chia sẻ quan điểm rất giản dị: "Tôi chỉ muốn con hạnh phúc, có niềm vui trong cuộc sống và trở thành một người tốt".

Điều đáng chú ý là anh không đặt ra những mục tiêu quá lớn như phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền hay nối nghiệp bố mẹ. Với Trương Trí Lâm, việc con lớn lên với nhân cách tốt và biết tận hưởng cuộc sống quan trọng hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, khi con trai bước vào tuổi trưởng thành, anh luôn cố gắng để con được tự đưa ra lựa chọn thay vì cha mẹ quyết định thay.

Bất đồng nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của con

Một lần, vợ chồng Trương Trí Lâm có quan điểm trái ngược về việc con trai đi thực tập. Viên Vịnh Nghi cho rằng con nên tập trung hoàn toàn vào việc học. Trong khi đó, Trương Trí Lâm lại ủng hộ việc con sớm trải nghiệm môi trường làm việc để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Đây là tình huống rất quen thuộc với nhiều gia đình: một người muốn con có nền tảng học tập vững chắc, người còn lại tin rằng trải nghiệm cũng là một cách học. Điều đáng học hỏi là cả hai không biến sự khác biệt thành mâu thuẫn. Sau khi trao đổi, họ quyết định tôn trọng lựa chọn của con trai, đồng thời dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của nhau.

Hiện con trai của cặp đôi đang du học và dần làm quen với cuộc sống tự lập ở nước ngoài.

Không đứng ngoài khi con bị mắng

Trong nhiều chương trình truyền hình, Trương Trí Lâm thường kể những câu chuyện rất đời thường về gia đình mình. Anh hài hước chia sẻ rằng mỗi lần Viên Vịnh Nghi mắng con trai, anh lại vô tình trở thành "đồng minh" của con. Hai cha con nhiều khi đứng chung một phe và kết quả là... cùng bị mẹ "chỉnh đốn".

Nam diễn viên từng đùa rằng: "Mỗi lần vợ mắng con trai, tôi có cảm giác như đang mắng mình". Chính sự hài hước ấy khiến nhiều người bật cười, bởi nó phản ánh hình ảnh rất quen thuộc trong nhiều gia đình: bố mẹ cũng có lúc bất đồng, con cái cũng có lúc bị nhắc nhở, nhưng tất cả đều diễn ra trong bầu không khí yêu thương. Điều quan trọng không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là mọi thành viên đều biết cách lắng nghe và tôn trọng nhau.

Ở góc độ của Trương Trí Lâm, anh cũng không chọn cách bao bọc con quá mức. Thay vì kiểm soát mọi quyết định, anh trao cho con quyền được trải nghiệm, được thử và cả được mắc sai lầm trong giới hạn an toàn.

Xuất hiện trên sóng truyền hình, Viên Vịnh Nghi chia sẻ bản thân rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con trai. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, phương pháp cứng rắn của cô dần bộc lộ những giới hạn. Có lẽ chính sự điềm tĩnh, bao dung của Trương Trí Lâm đã góp phần cân bằng cách nuôi dạy con trong gia đình, giúp con trai vừa biết chịu trách nhiệm, vừa trưởng thành theo cách tự nhiên.

Có lẽ vì vậy mà khi bước vào tuổi trưởng thành, Trương Mộ Đồng được đánh giá là chững chạc và khá độc lập, mối quan hệ với mẹ cũng dần trở nên khắng khít hơn.