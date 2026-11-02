Hai giáo viên tát trẻ bị điều chuyển, không cho đứng lớp

Ngày 2/11, lãnh đạo Trường Mầm non Hậu Lộc ở xã Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã điều chuyển công tác đối với hai giáo viên có hành vi tát học sinh tại phân hiệu Lộc Tân, xảy ra hôm 16/10.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau thời gian bị tạm đình chỉ giảng dạy 1 tuần, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai nữ giáo viên N.T.B. và N.T.T.L.. Thời gian kỷ luật là 12 tháng.

Hình ảnh cô giáo "tác động" vào mặt bé gái trong lớp học. Ảnh cắt từ clip.

“Ngoài bị kỷ luật, hai nữ giáo viên trên cũng bị điều chuyển công tác, không được phân công đứng lớp, chuyển sang nhận nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục. Trong đó, cô N.T.B. đến phân hiệu Mầm non Thịnh Lộc, còn cô N.T.T.L. chuyển đến phân hiệu Mầm non Hậu Lộc”, vị lãnh đạo nhà trường thông tin.

Theo đại diện Trường Mầm non Hậu Lộc, đối với học sinh bị cô giáo tát, sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe cháu bé ổn định và cháu tiếp tục đi học bình thường. Mới đây, gia đình tạm thời cho cháu nghỉ học.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 9h ngày 16/10, tại lớp 3-4 tuổi C5, Trường Mầm non Hậu Lộc - phân hiệu Lộc Tân, các giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo thông tin xác minh ban đầu, do bé T.T.L. chưa tập trung vào bài học, cô N.T.B. đã thiếu kiềm chế, dùng tay "tác động" hai lần vào người cháu và có lời nói thiếu chuẩn mực. Cô N.T.T.L., giáo viên phụ trách lớp cũng có hành vi dùng tay tác động hai lần vào bé gái.

Trường Mầm non Hậu Lộc - phân hiệu Lộc Tân, nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng xác định cô L. là người trực tiếp quay lại hoạt động trong giờ học, sau đó gửi video vào nhóm Zalo của lớp. Sáng 21/10, người thân của bé đăng tải clip lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giảng dạy 1 tuần đối với hai giáo viên.

Nói về hành động của mình, cô N.T.T.L. - một trong hai giáo viên gây ra vụ việc cho biết, rất ân hận và cho rằng do áp lực nên mất bình tĩnh, không kiềm chế cảm xúc và hành động của mình. Nữ giáo viên bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ phụ huynh và cộng đồng để có cơ hội khắc phục sai lầm, tiếp tục công việc giảng dạy, chăm sóc trẻ.