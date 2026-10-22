Bất ngờ danh tính người quay clip 2 cô giáo mầm non tát bé gái trong buổi làm thiệp chúc mừng ngày 20/10

Thời gian qua mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 2 nữ giáo viên mầm non có hành vi tát học sinh trong lớp học. Theo nội dung clip, một bé gái đang ngồi tập vẽ cùng các bạn với sự hướng dẫn của cô giáo thì bất ngờ bị cả 2 cô này dùng tay tát vào má. Thậm chí, cả 2 giáo viên còn có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, nó bé "cút đi".

Sự việc trong đoạn clip trên xảy ra tại trường mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu từ ban giám hiệu Trường mầm non Hậu Lộc, vụ việc này xảy ra ngày hôm qua (20/10). Trong giờ học mỹ thuật tại lớp C5, 2 giáo viên chủ nhiệm là cô N.T.B. và N.T.T.L. đã có hành vi tát vào mặt, rồi to tiếng với học sinh 3 tuổi.

2 nữ giáo viên tát bé 3 tuổi và có lời lẽ thiếu chuẩn mực với bé. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã Hậu Lộc đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc. Dân Trí dẫn báo cáo cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 16/10, tại lớp 3-4 tuổi C5, phân hiệu mầm non Lộc Tân. Trong giờ học hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng ngày 20/10, do cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài học, cô N.T.B. (giáo viên phụ trách lớp) đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động 2 lần vào người cháu và có lời nói thiếu chuẩn mực “cút đi”. Cô N.T.T.L. (giáo viên cùng phụ trách lớp) cũng thiếu kiềm chế, dùng tay tác động 2 lần vào cháu bé.

Về đoạn clip lan truyền mạng xã hội, cơ quan chức năng xác định cô L. là người trực tiếp quay lại giờ học để làm tư liệu và gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sau đó, người thân của học sinh đã đăng tải clip lên mạng xã hội vào sáng 21/10, thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau sự việc, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh làm việc với 2 giáo viên liên quan. Tại buổi làm việc, cả 2 cô nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi và thăm hỏi cháu bé cùng gia đình.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã tạm đình chỉ giảng dạy trong một tuần đối với 2 nữ giáo viên.