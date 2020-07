Hải Dương: Đau lòng con trai đánh mẹ già 84 tuổi bại liệt phải nhập viện cấp cứu

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (8/7), đại diện Công an xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, vào khoảng 18h50 chiều tối qua (7/7), đơn vị nhận được điện thoại trình báo của ông Phạm Văn Hạnh (SN 1968), trú tại đội 4, thôn Đoan Xuyên (xã Ninh Hoà cũ, nay là xã Ứng Hòe) về việc mẹ đẻ là cụ Tr.T.N (SN 1936) bị con trai Phạm Hùng Sơn (SN 1978) đánh, hành hung tại nhà riêng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ứng Hòe huy động lực lượng có mặt tại nơi xảy ra sự việc và nhanh chóng gọi xe đưa nạn nhân xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Đồng thời, bảo vệ hiện trường, thông báo cho Công huyện Ninh Giang về thụ lý giải quyết.

Các thương tích chằng chịt trên gương mặt cụ N. Ảnh: Đ.Tùy

"Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường phát hiện cụ N. đang nằm trên giường ở căn nhà dưới, trên mặt có máu kèm thương tích. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên công an địa phương cấp báo về Công an huyện Ninh Giang", đại diện Công an xã Ứng Hòe nói.

Đại diện Khoa Hồi sức Cấp cứu -Trung tâm y tế huyện Ninh Giang thông tin, vào lúc 20h06 tối qua, khoa có tiếp nhận bệnh nhân Tr.T.N (84 tuổi) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng các chỉ số sinh tồn ổn định, có vết thương ở vuông má trái, đuôi cung mề trái có vết thương chảy máu; có nhiều vết thương bầm tím trên đầu, mặt bị con trai dùng chân, tay đánh, đá vào vùng đầu, mặt, vai phải.

Ngôi nhà cụ N. sinh sống tại thôn Đoan Xuyên - Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

"Sau khi tiến hành đưa bệnh nhân đi chụp chiếu, xét nghiệm, chúng tôi không phát hiện có biểu hiện tổn thương bên trong và hiện tại sức khoẻ bệnh nhân N. tạm ổn. Tuy nhiên, bệnh nhân này đang bị bại liệt không đi lại được khoảng 2 năm nay, cho nên cần người thân hỗ trợ trong sinh hoạt", đại diện Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ninh Giang cử lực lượng về nơi xảy ra sự việc phối hợp với chính quyền sở tại tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan; đồng thời triệu tập Phạm Hùng Sơn về trụ sở cơ quan điều tra làm rõ.

Do cụ N. bị liệt 2 năm nay, cho nên không thể đi lại được và luôn có người thân chăm sóc. Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, cụ N. sinh được 4 người con (2 nam, 2 nữ). Hiện tại, cụ đang ở cùng mảnh đất với vợ chồng người con trai thứ Phạm Hùng Sơn nhưng khác nhà; riêng 2 người con gái đi làm ăn xa và hàng tháng thường xuyên gửi tiền về cho Sơn để nuôi mẹ. Trong khi đó, bản thân Sơn không có nghề nghiệp ổn định, hay uống rượu và chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.