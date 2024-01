Hải Dương: 9 nam nữ bay lắc trong quán karaoke

4 đối tượng bị khởi tố đều sinh năm 1986 gồm: Ngô Đức Kiên (trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Trần Văn Tuân, Bùi Văn Huân và Vũ Văn Hậu (cùng trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Các đối tượng này bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy trong phòng hát karaoke

Trước đó, ngày 24/12/2023, tổ công tác Công an thị xã Kinh Môn phối hợp Công an phường Hiệp An kiểm tra quán karaoke Sông Quê (địa chỉ: Khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn). Tại phòng hát số 5, tầng 3 của quán, tổ công tác phát hiện 9 nam, nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài 4 đối tượng Ngô Đức Kiên, Trần Văn Tuân, Bùi Văn Huân, Vũ Văn Hậu, trong phòng hát còn có 5 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1986, trú tại Khu dân cư Thượng Chiểu, phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn), Vũ Văn Thành (sinh năm 1978, trú tại Khu dân cư Huyền Tụng, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn), Lò Thị Văn (sinh năm 1989, trú tại xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), Lò Thị Lợi (sinh năm 2004) và Lò Thị Hương (sinh năm 2001, cùng trú tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu). Cả 9 đối tượng đều khai nhận sử dụng trái phép chất ma túy loại Methaphetamine và Ketamine.

Lực lượng Công an thu giữ 1 đĩa sứ trên bề mặt còn bám dính chất bột màu trắng, 1 thẻ nhựa ATM, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền polime và được cố định 2 đầu bằng vỏ đầu lọc thuốc lá, 1 túi nilon chứa chất tinh thể dạng cục màu trắng, 1 vỏ túi nilon bên trong có chất bám dính màu trắng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Sông Quê. Đến ngày 2/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Văn Tuân, Ngô Đức Kiên, Bùi Văn Huân, Vũ Văn Hậu cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.