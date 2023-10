Hai đối tượng cướp dây chuyền vàng của người phụ nữ trong lúc dừng chờ đèn đỏ

Tên cướp bị người dân và công an phường phối hợp vây bắt.

Ngày 5/10, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Trương Đình Thắng (SN 2005, quê tỉnh Nghệ An) cùng tang vật để điều tra làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra, sáng ngày 3/10, đối tượng Lê Hữu Yên (SN 1995, quê tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe gắn máy biển số 68T1-093.13 chở theo Thắng cùng đi cướp giật tài sản.

Khi đi đến đoạn đường gần Trung tâm y tế thành phố Dĩ An thì cả hai phát hiện có một người phụ nữ (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) điều khiển xe mô tô đang dừng đèn đỏ, trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Lúc này, tên Yên điều khiển xe áp sát để Thắng ra tay giật sợi dây chuyền rồi cả hai tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, một số người dân đã truy hô và đuổi theo hai tên cướp giật. Cùng lúc đó, lực lượng tuần tra của Công an phường đang tuần tra phát hiện và phối hợp người dân truy đuổi.

Khi hai đối tượng bỏ chạy vào một hẻm cụt trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp nên tên Yên bỏ xe tẩu thoát còn tên Thắng và tang vật là xe mô tô biển số 68T1-09313 bị lực lượng Công an bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện các lực lượng đang tiến hành khẩn trương truy bắt đối tượng Yên để xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng có đặc điểm như trên vui lòng liên hệ Công an TP. Dĩ An để phối hợp giải quyết.