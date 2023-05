Hai con trai của Xuân Bắc hát tiếng Anh trên sóng VTV

NSƯT Xuân Bắc vừa tham gia chương trình "Nghe nhạc cùng tôi" trên sóng VTV3 với vai trò khách mời. Tại đây, Xuân Bắc đã mang đến buổi trò chuyện thú vị với không gian thư thái, nhẹ nhàng.

Tại chương trình, Xuân Bắc nhắc nhiều đến các ca khúc nhạc thiếu nhi cho đến nhạc nước ngoài, nhạc cách mạng, mỗi một ca khúc đều có ý nghĩa đặc biệt với Xuân Bắc. Trong đó, Xuân Bắc kể rằng anh đặc biệt thích những bài hát tiếng Anh.

NSƯT Xuân Bắc

Sau đó, MC Mỹ Lan đề nghị Xuân Bắc chọn một ca khúc về tình yêu, ngay lập tức, Xuân Bắc nói luôn rằng ca khúc "Nothing's gonna change my love for you" chính là tuyên ngôn của cánh đàn ông về thứ tình cảm đặc biệt này.

Vậy rồi ngay trên sân khấu của chương trình, hai cậu con trai của Xuân Bắc là Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi Béo) đã cùng hòa giọng trong bài hát "Nothing's gonna change my love for you". Xuân Bắc rất tự hào vì hai con trai, anh nói rằng các con hát hay hơn anh và cũng phát âm tiếng Anh chuẩn hơn bố nhiều.

Các con trai của Xuân Bắc

Dù tiết mục do Khánh Minh - Võ Nguyên thể hiện chưa thực sự xuất sắc nhưng khi chương trình lên sóng, khán giả vẫn dành cho con trai Xuân Bắc nhiều lời khen. Ngay từ khi còn bé, Xuân Bắc đã tạo điều kiện cho các con tiếp xúc với môi trường nghệ thuật.

Võ Nguyên (Bi Béo) hài hước chia sẻ về chuyện ca hát trong gia đình

Cũng tại chương trình, Võ Nguyên hài hước kể về gia đình mình, theo cậu chàng thì người hay hát nhất trong nhà chính là Xuân Bắc, người hát có phong cách mạnh mẽ khác không ai khác ngoài chính mình. Lập tức, Xuân Bắc đáp rằng:

"Con nên nói rõ ràng ra, sao lại là hát mạnh mẽ, phải là hát to nhất. Tôi kể câu chuyện vui thế này, hồi trước Bi Béo về nhà khoe rằng từ lớp 3 lên lớp 4 luôn được cô giáo chọn làm lớp trưởng. Không phải vì con học giỏi nhất lớp, mà lý do là bởi vì cô cho các bạn cùng hát, bạn nào hát to nhất thì được làm lớp trưởng".